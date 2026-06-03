Konspirátorka nebo bratři Tateovi. Ruský „Davos“ zaplnily bizarní západní postavičky

Násilník, trumpův stavitel a konspirátorka na kulturně náboženské misi. Podívejte se, koho si ze západu pozval Kreml na své ekonomické fóru.
Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, přezdívané „ruský Davos“, letos přivítá nezvyklou sestavu zahraničních hostů. Vedle ruských politiků a podnikatelů má do Petrohradu dorazit například americká konspirátorka Candace Owensová, herec Steven Seagal, bratři Tateovi nebo Trumpův muž pro stavbu tanečního sálu.
Petrohradské ekonomické fórum, které bylo před ruskou invazí na Ukrajinu místem setkávání západních investorů a vrcholných manažerů, se po letech izolace snaží přilákat nové zahraniční tváře. Letos sází mimo jiné na známé osobnosti konzervativní a krajně pravicové scény ze Spojených států i Evropy.
Mnohdy bizarní osobnosti konzervativní či dezinformační scény totiž do Ruska podle agentury Reuters, která o jejich účasti informovala jako první, láká především vymezování Kremlu proti západnímu „woke šílenství“ a „úpadku tradičních hodnot“.
Tento narativ podle prestižního deníku The Washington Post dlouhodobě představuje významnou součást propagandistické informační války, kterou Kreml proti Západu vede. Zároveň pomáhá Rusku upevňovat vztahy s autoritářskými vůdci napříč celým světem a nakonec slouží jako jeden z argumentů, kterými Rusko obhajuje útlak opozičních hlasů a porušování lidských práv.
Násilník, Trumpův stavitel či konspirátorka
Do Petrohradu tak dorazí například americká influencerka Candace Owensová, která se proslavila zejména na tamní krajně pravicové scéně. V Rusku promluví o „slaďování rodičovství a úspěšné kariéry“.
Owensová je známá šířením konspiračních teorií, kritikou feminismu, Ukrajiny i Izraele. V současnosti čelí ve Francii žalobě za pomluvu podané prezidentem Emmanuelem Macronem a jeho manželkou. O Brigitte Macronové totiž nepodloženě tvrdí, že se narodila jako muž a následně prošla tranzicí.
Na fóru vystoupí také Steven Seagal, někdejší hollywoodská hvězda, která dlouhodobě podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina. Ruské občanství získal herec už v roce 2016 a pravidelně vystupuje na proruských akcích. Na fóru má být součástí panelu věnovaného kultuře.
Pozornost vzbudila i možná účast bratrů Andrewa a Tristana Tateových. Ti už na svých sociálních sítích zveřejnili videa z příletu do Moskvy, na nichž je vítá ruský folklorní soubor. Jejich účast na fóru ale není oficiálně potvrzena. Tateovi podle BBC čelí v Rumunsku a Velké Británii vyšetřování kvůli obviněním mimo jiné z obchodu s lidmi a znásilnění.
Trumpův stavitel jako „představitel vlády“
Nejvýše postaveným Američanem na akci má být Rodney Mims Cook, předseda americké Komise výtvarných umění. Cook dohlíží na kontroverzní rozšíření Bílého domu o plesový sál, prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem.
Podle Kremlu jde o prvního amerického „vládního představitele“ od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, který se petrohradského fóra zúčastní. Cook svou cestu prezentuje jako kulturní a náboženskou misi.
Výběr hostů, mezi kterými mají dále být i představitelé německé krajně-pravicové strany AfD, se stal terčem posměchu i mezi částí ruských komentátorů. Na sociálních sítích koluje vtip, podle kterého do baru vejde „násilník, pedofil, německý penzista s demencí a konspirační teoretička“, načež je barman přivítá slovy: „Dámy a pánové, vítejte na SPIEF 2026.“
Ukrajinské drony podtrhují úpadek
Letošní ročník zároveň ukazuje, jak výrazně se charakter někdejší výkladní skříně ruské ekonomiky proměnil. Dříve na fórum přijížděli šéfové největších západních firem a vrcholní politici, od začátku ruské invaze na Ukrajinu však fórum probíhá ve stínu sankcí, ekonomického zpomalení a nově i útočících ukrajinských dronů.
Zahájení akce navíc poznamenaly ukrajinské údery na energetické a vojenské cíle včetně ropných zařízení poblíž města. Nad Petrohradem se tak ve středu ráno vznášel kilometry dlouhý proud černého dýmu. Útoky navíc vedly k omezení leteckého provozu a dramaticky kontrastují s oficiálním mottem akce: „Pragmatický dialog: cesta ke stabilní budoucnosti.“