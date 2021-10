Plynovod Nord Stream 2 mezi Ruskem a Německem se začal plnit plynem

První ze dvou potrubních linek kontroverzního plynovodu Nord Stream 2, který po dně Baltského moře spojil Německo s Ruskem, se začala plnit plynem. Oznámilo to konsorcium Nord Stream 2 AG, které ho provozuje. Naplnění potrubí plynem je nezbytné pro spuštění dopravy plynu. Konsorcium zatím nesdělilo, kdy transport zahájí, odborníci nicméně předpokládají, že by se tak mohlo stát ještě tento měsíc.

Alexej Miller, šéf ruské státní plynárenské společnosti Gazprom, která je vlastníkem konsorcia Nord Stream 2 AG, na počátku září oznámil, že plynovod je hotový. Projekt za 11 miliard USD (235 miliard Kč) s roční přepravní kapacitou 55 miliard metrů krychlových čelil politickému odporu Spojených států, ale také Ukrajiny a Polska. Paralelní potrubí Nord Stream 1 je v provozu od roku 2011.

Potrubí v projektu Nord Stream obchází území Polska a Ukrajiny, které tak už nebudou dostávat tranzitní poplatky jako dosud, a přijdou rovněž o část svého diplomatického vlivu.

Dlouho se proti tomuto plynovodu stavěl i Washington. Ten ale v červenci uzavřel s Berlínem dohodu, která dokončení plynovodu Nord Stream 2 umožnila bez uvalení dalších amerických sankcí.

Očekává se, že Gazprom začne touto cestou dodávat první plyn do Německa ještě tento měsíc. Do konce roku by potrubím mohlo být přepraveno 5,6 miliardy kubických metrů plynu. Plyn z projektu Nord Stream 2 bude využívat i Česká republika, která k němu má napojení prostřednictvím nového plynovodu Eugal.