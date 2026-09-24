Kongo od Spojených států dostane 267 milionů dolarů na boj proti ebole

Spojené státy ve středu při zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku oznámily, že uvolní dalších 267 milionů dolarů (přes 5,7 miliardy Kč) na boj proti epidemii eboly v Kongu. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AFP. Epidemie si od oficiálního vyhlášení v polovině května ve středoafrické zemi vyžádala 3639 mrtvých a 7541 nakažených.
„Americká vláda k dnešnímu dni (ke středě) uvolnila 887 milionů dolarů na přímou zdravotní a humanitární pomoc v boji proti epidemii eboly, čímž se USA staly největším přispěvatelem,“ uvedlo americké ministerstvo zahraničí v prohlášení. „Washington při této příležitosti vyzývá země, které k tomu mají prostředky, aby se více podílely na řešení této naléhavé situace,“ píše se v dokumentu.
„Boj proti této epidemii je pro Kongo absolutní prioritou. Poté, co se nám podařilo zvládnout 16 předchozích epidemií, mobilizujeme nyní uznávané vědecké a operační odborné znalosti. A díky celostátní mobilizaci a podpoře našich partnerů začíná tato reakce v poslední době přinášet hmatatelné výsledky,“ uvedla podle agentury Reuters ve středu na půdě Valného shromáždění konžská premiérka Judith Suminwaová Tulukaová.
Generální tajemník OSN António Guterres koncem srpna vyzval ke shromáždění 1,1 miliardy dolarů na doplnění plánu pomoci v boji proti epidemii.
Kongo čelí už 17. epidemii eboly, která se během několika měsíců stala nejsmrtelnější, jakou tato země kdy zažila. Epidemie v zemi neslábne, ale přesouvá se, varovala nedávno nevládní organizace Lékaři bez hranic (MSF).
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