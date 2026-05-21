Kongo má další ohnisko nákazy ebolou stovky kilometrů od dosavadního epicentra

V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.
Podle regionálních zdravotních úřadů šlo o 28letého pacienta, který zemřel a byl pohřben v souladu s bezpečnostními postupy. Druhý podezřelý případ je nadále v izolaci a čeká na výsledky testů. Oba případy se objevily v oblasti poblíž provinční metropole Bukavu.
Aliance Fleuve Congo, jejíž součástí je i povstalecké hnutí M23 podporované Rwandou, uvedla, že zemřelý pacient pocházel z města Kisangani v provincii Tshopo, podrobnosti o jeho pohybu ale nezveřejnila.
Mluvčí zdravotnických úřadů Jižního Kivu Claude Bahizire už dříve uvedl, že v regionu byly zaznamenány dva podezřelé případy. Jeden z nich je nyní potvrzený.
Světová zdravotnická organizace (WHO) o víkendu vyhlásila šíření viru eboly kmene Bundibugyo za mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Pro tento kmen není dostupná vakcína ani specifická léčba.
Podle WHO si dosavadní epidemie ve východním Kongu vyžádala 139 obětí a organizace eviduje zhruba 600 podezřelých případů v provinciích Ituri a Severní Kivu. Dva případy byly potvrzeny také v sousední Ugandě.
Oblast Jižního Kivu je částečně pod kontrolou povstalecké skupiny M23, která ovládá část východního Konga. Stejná skupina stojí i za kontrolou města Goma, kde byl minulý týden potvrzen další případ nákazy.
M23 podle Reuters uvedla, že je připravena spolupracovat s mezinárodními partnery při snaze o omezení šíření viru. Situaci komplikuje přítomnost ozbrojených konfliktů, špatná dostupnost zdravotní péče a nedostatek základního materiálu pro zdravotníky.
Pracovníci v terénu upozorňují, že možnosti na epidemii reagovat jsou omezené i kvůli nedostatku humanitární pomoci, který některé organizace spojují se škrty ve financování ze strany velkých dárců. Region čelí opakovaně závažným epidemiím eboly – v letech 2018 až 2020 si předchozí vlna vyžádala téměř 2300 obětí.
