Kongem se šíří epidemie spalniček, zabíjí už víc než ebola. Lidem chybí očkování

před 1 hodinou

Spalničkám letos v Kongu od ledna do srpna podlehlo už více než 2700 lidí, což je více, než kolik v této zemi od loňského srpna zabila ebola. Zpravodajskému serveru BBC to řekl šéf mise organizace Lékaři bez hranic (MSF) v Kongu Karel Janssen. Ačkoliv jde o největší epidemii spalniček v zemi za posledních deset let, nevěnuje se jí podle jeho názoru dostatečná pozornost. Pro boj s nemocí se tak ani nedaří od mezinárodních dárců získat dostatek prostředků.

Nakažené spalničkami podle Janssena hlásí 23 z celkových 26 provincií Konga. Nemoc se přitom dál šíří kvůli nízké proočkovanosti obyvatelstva a nedostatečným hygienickým návykům. V řadě oblastí také působí ozbrojené skupiny, které nutí mnoho lidí opouštět své domovy a které ztěžují lékařům práci. Spalničky se šíří Afrikou i Evropou. Očkování vynechá každý rok na 20 milionů dětí číst článek "Epidemie jako tato se jen tak neobjeví; je to také důsledek dlouhých roků zanedbávání (ze strany vlády)," prohlásil Janssen. "A tohle je výsledek: Epidemie masivních proporcí, které je věnována jen velice malá pozornost," dodal. Organizace MSF přišla s plánem, jak s nemocí v zemi bojovat. Rozpočet odhadla na 8,9 milionu dolarů (206,6 milionu korun). Zatím se však podařilo získat pouze 2,5 milionu dolarů (58 milionů korun). Lékaři bez hranic jsou také podle Janssena jedinou humanitární organizací, která proti spalničkám v Kongu zasahuje. Na boj s ebolou, které na východě Konga podlehlo už přes 1900 lidí a kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) v polovině července označila za mimořádnou událost světového dosahu, se přitom podle šéfa mise MSF podařilo získat už stovky milionů dolarů. Věnuje se mu také řada světových organizací.