Konflikt v Barmě po vojenském puči si vyžádal 100 tisíc obětí

Od vojenského převratu před pěti lety, který v Barmě vyvolal občanskou válku, zahynulo na všech stranách konfliktu více než 100 tisíc lidí. Informovala o tom ve středu agentura AFP s odvoláním na organizaci pro sledování konfliktů ACLED. Podle organizace, která shromažďuje mediální zprávy o násilí, je nyní přesná bilance obětí „v souvislosti s konfliktem“ 100 114 osob.
Oficiální počet mrtvých není znám a odhady se značně liší. Analytici však pětiletou občanskou válku považují za nejkrvavější aktivní konflikt v Asii.
Armáda v únoru 2021 svrhla zvolenou vládu barmské vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij, nositelku Nobelovy ceny míru zadržela a ukončila tak desetiletý experiment Barmy s demokracií.
Bezpečnostní síly potlačily protesty proti puči, odpůrci vojenské junty však opustili města a vytvořili prodemokratické partyzánské skupiny, které bojují po boku armád etnických menšin, které již dlouho vedou ozbrojený boj proti centrální vládě.
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