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Zahraničí

Evropští lídři se rozhádali kvůli „přidruženému členovi“ EU. Se zemí si neví rady

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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V Evropské unii roste spor mezi těžkými vahami evropské politiky – předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a německým kancléřem Friedrichem Merzem. Podle serveru Politico je jedním z hlavních důvodů spor o označení „přidružený člen“ EU, které von der Leyenová navzdory německým výhradám používá v souvislosti s Kanadou. Za sporem o jeden termín se ale skrývá hlubší nesoulad.

FILE PHOTO: European Union leaders summit in Brussels
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.Foto: REUTERS – Yves Herman
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EU-Canada Summit in Montreal
EU-Canada Summit in Montreal
EU-Canada Summit in Montreal
EU-Canada Summit in Montreal
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V posledních měsících se do popředí evropské zahraniční politiky dostaly vztahy mezi Evropskou unií a Ottawou.

Von der Leyenová v polovině září představila záměr výrazně rozšířit spolupráci s Kanadou. Neměla by se omezovat na obchod, ale zahrnovat také průmysl, umělou inteligenci, kritické suroviny nebo energetiku. Šéfka komise mluvila také o společných obranných projektech a užší spolupráci v Arktidě.

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Právě tehdy poprvé zmínila možnost, že by Kanada získala status „přidruženého člena“ EU. Takové postavení však zakládající smlouvy unie neznají a není jasné, jaká by byla jeho konkrétní podoba.

Proti tomu, aby Kanada status „přidruženého člena“ získala, protestuje několik členských zemí – v čele s Německem, psal například server Euronews.

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Odpor proti návrhu

Kritikům vadí především nejasnost statusu, možného dopadu na vztahy s dalšími členskými zeměmi a také, že komise rozhodnutí dostatečně nekonzultovala.

Berlínu se pak minulý čtvrtek podařilo prosadit vypuštění tohoto termínu ze společného prohlášení, které schválilo všech 27 členských států EU. Jen několik hodin poté ale von der Leyenová termín znovu použila na summitu s Kanadou v Montrealu.

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Jedním z důvodů sporu je, že německý kancléř Friedrich Merz model „přidruženého člena“ již dříve navrhoval pro Ukrajinu, která usiluje o plnohodnotné členství v EU.

Němečtí představitelé proto nynější postup šéfky komise vnímají jako zpochybnění kancléřovy iniciativy, píše bruselský server Politico s odvoláním na zdroje z evropské diplomacie.

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Co je komu po jméně?

Nesoulad pak tkví v tom, že zatímco v případě Ukrajiny mělo jít o možný mezistupeň na cestě k plnému členství v EU, v případě Kanady by podle von der Leyenové získala Ottawa zvláštní postavení bez vyhlídky na přímý vstup do unie.

Ani Berlín, ani Brusel přitom nehodlají ze svého postoje ke statusu „přidružený člen“ ustoupit, píše Politico s odvoláním na zdroje z evropské diplomacie.

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Německo svůj nesouhlas zopakovalo také na středečním jednání velvyslanců členských států při EU v Bruselu. Předsedkyně Evropské komise však nemá v úmyslu se tohoto označení vzdát, uvedly dál zdroje serveru.

Použitím tohoto termínu podle nich předsedkyně Evropské komise maří původní německé záměry. „Německo mělo s přidruženým členstvím jiné plány – a stále má,“ řekl Politicu jeden z diplomatů.

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Širší spor v evropské politice

Spor o status „přidružený člen“ přitom ilustruje i narůstající rozpory mezi Merzem a von der Leyenovou v hlubší otázce toho, jak by měla být Evropská unie řízena.

Německá vláda nepodpořila ani návrh von der Leyenové na vytvoření Evropské bezpečnostní rady. Místo toho prosazuje vlastní formát spolupráce s Francií a Británií, označovaný i jako E3, zaměřený mimo jiné na citlivé otázky spojené s Ukrajinou.

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Berlín také hrozí, že zablokuje příští dlouhodobý rozpočet EU, který komise navrhla ve výši zhruba dvou bilionů eur (kolem 50 bilionů korun), pokud z něj nebudou vyškrtnuty „stovky miliard“.

„Mezi Bruselem a Berlínem existuje institucionální dilema,“ potvrdil listu Jan Techau, ředitel německé pobočky analytické společnosti Eurasia Group.

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„Ukázkový způsob“

„Von der Leyenová zvolila výrazně integrační přístup k Evropské unii, zatímco Merz se od něj zcela odklonil a hovoří o národních státech jako o hlavní hybné síle evropské politiky,“ vysvětlil.

Spor o označení se pak podle něj odehrál „přímo ukázkovým způsobem“ a ukazuje na širší střet v evropské politice. Jde o to, zda má EU více řídit prostřednictvím společných institucí, nebo zda má hlavní slovo zůstat národním vládám. „Tento problém je v mnoha ohledech neřešitelný,“ dodal Techau.

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