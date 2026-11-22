Konference COP31 v neděli překonala rekord v délce trvání klimatických konferencí Organizace spojených národů, píše agentura AFP. Jednání se protáhla o 44 hodin po plánovaném konci, jelikož se zúčastněné země nemohou shodnout na společné deklaraci.
Irské předsednictví EU uvedlo, že unie a její členské státy nepodpoří přijetí konečného návrhu dohody, který nezmiňuje fosilní paliva, hlavní příčinu globálního oteplování.
Letošní konference, která začala 9. listopadu a měla skončit v pátek, překonala rekord z COP25 v Madridu v roce 2019. Závěrečné plenární zasedání tehdy skončilo v neděli ve 13:55 místo v pátek v 18:00, vyplývá z údajů nezávislé informační služby Earth Negotiations Bulletin.
"Nepodpoříme závěrečnou deklaraci, neboli Antalyjskou dohodu, která ani nezmiňuje fosilní paliva, jež jsou klíčovým faktorem pohánějícím změnu klimatu," prohlásil na nedělním závěrečném zasedání konference COP31 irský ministr životního prostředí Darragh O'Brien, jehož země zastává rotující předsednictví EU.
Panama, která se otevřeně kriticky vyjadřovala k procesu konference a hrozila, že z jednání odejde, rovněž vznesla formální námitku proti navrhované deklaraci. Nesouhlas vyjádřily také Marshallovy ostrovy.
Návrh deklarace nevyzývá ani k postupnému přechodu od uhlí, ropy a zemního plynu, jejichž spalováním se uvolňují skleníkové plyny do atmosféry, k jiným zdrojům energie.
Ke schválení textu je zapotřebí téměř jednomyslná shoda. Několik zemí však důrazně protestuje proti tomu, že návrh neobsahuje zmínku o postupném ukončení spalování fosilních paliv, které podle vědců pohání změnu klimatu.
Návrh však stanovuje konkrétní cíl v oblasti technologie zachycování emisí uhlíku a jejich ukládání, jenž podporují představitelé ropného průmyslu.
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