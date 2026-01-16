Přeskočit na obsah
Zahraničí

Konečný počet obětí listopadového požáru budov v Hongkongu je 168, uvedly tamní úřady

ČTK

Finální počet obětí listopadového požáru v Hongkongu vystoupal na 168, přičemž většinu tvoří ženy. Poslední předběžný počet obětí byl 161, napsala v pátek s odvoláním na úřady agentura AFP. Jednalo se o nejtragičtější požár za několik posledních desetiletí.

Požár 26. listopadu zachvátil sedm z osmi mnohapatrových rekonstruovaných budov v komplexu Wang Fuk Court, kde bydlelo okolo 4600 lidí.
Požár 26. listopadu zachvátil sedm z osmi mnohapatrových rekonstruovaných budov v komplexu Wang Fuk Court, kde bydlelo okolo 4600 lidí.
„Všechny pozůstatky a těla nalezené na místě byly identifikovány. Už nejsou žádní pohřešovaní. Konečný počet obětí je tedy 168,“ řekl ve čtvrtek šéf hongkongské bezpečnosti Chris Tang.

Policie uvedla, že identifikace a soudní pitvy byly dokončeny a že pokračuje vyšetřování. Mezi oběťmi je 110 žen a 158 mužů ve věku od šesti měsíců do 98 let, jejichž jména nebudou prozatím s ohledem na pozůstalé zveřejněna.

Požár 26. listopadu zachvátil sedm z osmi mnohapatrových rekonstruovaných budov v komplexu Wang Fuk Court, kde bydlelo okolo 4600 lidí. Podle úřadů byly na vině hořlavé ochranné sítě, izolační pěnové desky i špatně fungující požární alarmy. Úřady dosud zadržely 16 osob podezřelých z neúmyslného zabití, šest lidí kvůli podvodu a 14 lidí kvůli možné korupci.

Listopadový incident byl nejtragičtějším požárem v obytné budově na světě od roku 1980. V Hongkongu jde o nejsmrtelnější požár od roku 1948, kdy při požáru skladu zahynulo 176 osob.

Rafiu Durosinmi
Rafiu Durosinmi
Rafiu Durosinmi

Durosinmi se v Itálii fantasticky uvedl. Pise zachránil proti Bergamu remízu

Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající hráč a pomohl týmu k remíze 1:1 s Bergamem. Pisa se díky bodu před víkendovým programem odlepila v neúplné tabulce z posledního místa.

Syrský prozatímní prezident Ahmad Šaraa
Syrský prozatímní prezident Ahmad Šaraa
Syrský prozatímní prezident Ahmad Šaraa

Sýrie uznala národní práva Kurdů, boje mezi armádou a Kurdy ale nekončí

Prozatímní syrský prezident Ahmad Šara v pátek vydal nařízení, které uznává kurdskou menšinu žijící v Sýrii, garantuje její národní práva a oficiálně uznává kurdštinu jako úřední jazyk. Děje se tak v době, kdy přetrvávají střety mezi armádními silami a kurdskými bojovníky, napsala agentura AFP. Syrská armáda uvedla, že se chystá podniknout další údery na pozice prokurdských milic.

Záporožská jaderná elektrárna, Ukrajina
Záporožská jaderná elektrárna, Ukrajina
Záporožská jaderná elektrárna, Ukrajina

ŽIVĚUkrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil ukrajinský ministr Šmyhal

Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. V pátek to sdělil ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal, uvedla zpravodajská televize ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Země chce kvůli energetické krizi dovážet více elektřiny.

Vůdkyně venezuelské opozice a loňská laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová na archivním snímku z demonstrace
Vůdkyně venezuelské opozice a loňská laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová na archivním snímku z demonstrace
Vůdkyně venezuelské opozice a loňská laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová na archivním snímku z demonstrace

ŽIVĚJsme na cestě k demokracii, míní Machadová. Chtěla by být venezuelskou prezidentkou

„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ řekla na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová. Připustila, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou. "Je to velmi dobrá žena a budeme spolu opět hovořit,“ řekl šéf Bílého domu v pátek novinářům.

Hokejisté Mladé Boleslavi slaví výhru
Hokejisté Mladé Boleslavi slaví výhru
Hokejisté Mladé Boleslavi slaví výhru

Předposlední Boleslav překvapivě udolala vedoucí Pardubice, prohrála i druhá Plzeň

Hokejisté předposlední Mladé Boleslavi vyhráli v 42. kole extraligy doma nad vedoucími Pardubicemi 4:2 a po sérii tří porážek podruhé za sebou naplno bodovali. Dynamo naopak vyšlo naprázdno poprvé po 13 zápasech, během kterých podlehlo jen třikrát v nastavení. Gólem a asistencí přispěl k výhře Středočechů obránce Filip Pyrochta.

