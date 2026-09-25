Konečně zlom? Klíčové zbraně pro Kyjev může poslat země, která to dosud odmítala

„Pokud se vrátíme k moci, uděláme pro Ukrajinu mnohem víc než tehdy.“ Bývalý izraelský premiér a současný opoziční lídr Jair Lapid slíbil výraznou změnu izraelského přístupu ke Kyjevu. Poprvé otevřeně připustil mnohem širší vojenskou spolupráci. Důvod vidí především ve stále užších vztazích mezi Moskvou a Teheránem, které podle něj přímo ohrožují bezpečnost Izraele. Izrael čekají 27. října volby.
Na přímou otázku, zda by nový přístup zahrnoval také vojenskou pomoc, opoziční lídr Jair Lapid odpověděl, že Izrael musí „udělat vše, co je možné, aby Ukrajině pomohl“. Konkrétní dodávky zbraní ale neslíbil.
Lapid stál v čele izraelské vlády v druhé polovině roku 2022, kdy vystřídal Naftaliho Bennetta, a od začátku roku 2023 vede parlamentní opozici. Oba bývalí premiéři nyní kandidují společně za alianci Společně. Aktuální průzkumy jí přisuzují v izraelském Knesetu přibližně 12 mandátů ze 120.
Výrazně více získává nová strana Jašar! (výraz znamená v hebrejštině přímo nebo poctivě – pozn. red.) bývalého náčelníka generálního štábu Gadiho Eizenkota, která se v zářijových průzkumech pohybuje kolem 23 až 24 mandátů – podobně jako Likud Benjamina Netanjahua. Volby proběhnou 27. října, přičemž současné průzkumy nedávají žádnému z hlavních bloků jistou většinu.
Izrael čelil od začátku ruské invaze kritice Kyjeva kvůli své zdrženlivosti při poskytování vojenské pomoci. Přestože odsoudil ruskou agresi a poskytoval rozsáhlou humanitární pomoc, dlouho odmítal ukrajinské žádosti o izraelské systémy protivzdušné obrany, například Iron Dome (Železná kopule).
Proti suverenitě Ukrajiny
Izraelské vlády zároveň udržovaly pracovní kontakty s Moskvou, mimo jiné kvůli ruské vojenské přítomnosti v Sýrii, kde izraelské letectvo útočilo na íránské jednotky a konvoje se zbraněmi pro libanonský Hizballáh.
Napětí s Ukrajinou ještě zvýšilo hlasování v OSN v únoru 2025. Izrael se tehdy spolu se Spojenými státy, Ruskem, Běloruskem, Severní Koreou a dalšími státy postavil proti rezoluci Valného shromáždění, která znovu potvrdila suverenitu a územní celistvost Ukrajiny a požadovala stažení ruských vojsk. Rezoluce přesto prošla poměrem 93 hlasů proti 18.
Postoj izraelské vlády přitom alespoň na začátku války neodpovídal náladám velké části veřejnosti. Průzkum z března 2022 ukázal podporu Ukrajině u 76 procent Izraelců. Mezi voliči levice dosahovala dokonce 90 procent a mezi pravicově orientovanými respondenty 68 procent.
Izraelskou opatrnost dlouho určovala především Sýrie, která byla dlouholetým spojencem Moskvy. Ruská armáda tam kontrolovala významnou část vzdušného prostoru a Izrael potřeboval s Moskvou koordinovat své útoky proti íránským silám a Hizballáhu, aby zabránil střetu s ruskými jednotkami. Izrael zároveň doufal, že využije ruský vliv na Írán, a bral v úvahu početnou židovskou komunitu žijící v Rusku.
Zlom přišel až loni
První výraznější posun přišel na přelomu let 2024 a 2025. Izrael umožnil návrat svých starších vyřazených systémů Patriot a přibližně devadesáti raket do nich Spojeným státům. Ty následně střely přesunuly přes Polsko na Ukrajinu.
Web Axios zároveň informoval o zákulisním sporu kolem každoroční pouti izraelských chasidů do ukrajinské Umaně, kde si připomínají zde pohřbeného slavného rabína Nachmana z Braclavi. Ukrajinský zdroj tvrdil, že Zelenskyj odmítal jednat s Netanjahuem o pouti, dokud Izrael transfer Patriotů neschválí, Netanjahuova kancelář však jakoukoli přímou souvislost mezi oběma otázkami odmítla.
V září 2025 pak Volodymyr Zelenskyj oznámil, že jeden původně izraelský systém Patriot už chrání ukrajinské nebe. Izrael nicméně dál zdůrazňoval, že americké Patrioty pouze vrátil Spojeným státům a neposkytl je Ukrajině přímo.
Další spor přišel na jaře 2026, kdy reportéři deníku Haarec popsali dovoz obilí, které podle ukrajinských úřadů Rusko ukradlo na okupovaných ukrajinských územích a následně přepravilo do izraelských přístavů.
Ukrajina pohrozila sankcemi proti firmám a lidem zapojeným do obchodu a Evropská unie upozornila, že může postihnout subjekty, které pomáhají obcházet protiruské sankce. Izraelský dovozce následně pozastavil vykládku další podezřelé zásilky v Haifě.
Sbližování Ruska s Íránem
Lapid nyní tvrdí, že změnu izraelského pohledu urychlilo především sbližování Ruska s Íránem. „Rusko je nyní spojencem Íránu. Spolupracují v různých vojenských oblastech,“ uvedl.
Zároveň označil vztah s Ukrajinou za „obousměrnou ulici“ a připomněl, že Kyjev během války získal rozsáhlé zkušenosti například s bojem proti dronům, které mohou zajímat i Izrael. Podle Lapida se proto „prostor pro vojenskou spolupráci rozšířil“.
Pokud by budoucí izraelská vláda skutečně rozhodla o výraznější vojenské pomoci, má Izrael Ukrajině co nabídnout. Země provozuje několik vyspělých systémů protivzdušné a protiraketové obrany, mezi které patří Iron Dome, David's Sling, Arrow, Barak a nově také laserový Iron Beam.
Pro Ukrajinu by představovaly mimořádně zajímavou schopnost především systémy určené proti raketám a balistickým střelám, protože Kyjev dlouhodobě čelí nedostatku munice pro Patrioty. Izrael by teoreticky mohl nabídnout také bezpilotní systémy rodiny Hermes nebo raketomety PULS, které už nakupuje několik evropských armád.
Otázkou zůstává postoj nejsilnějšího opozičního lídra Gadiho Eizenkota, jehož strana Jašar! nyní v průzkumech soupeří s Likudem o pozici nejsilnější jednotlivé strany.
Jedno z jeho nejjasnějších vyjádření k Ukrajině pochází z října 2022. Eizenkot tehdy řekl, že Izrael musí zaujmout pevný postoj proti ruské agresi a okupaci Ukrajiny, která porušuje mezinárodní právo, a stát při ukrajinském obyvatelstvu. Současně ale odmítl dodávat zbraně kterékoli straně, protože podle něj Izrael neměl vstupovat do války prostřednictvím vojenských dodávek.
Zdroj: x.com
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