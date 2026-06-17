Konečné slovo má mít OSN. Američané zveřejnili memorandum o porozumění mezi USA a Íránem

Americká verze 14bodového memoranda o porozumění mezi Íránem a Spojenými státy, jak jej ve středu večer novinářům přečetli pod podmínkou anonymity vysoce postavení informovaní činitelé USA a který zveřejnily světové tiskové agentury. Írán text memoranda dosud nezveřejnil. Dokument má být podepsán v pátek ve Švýcarsku.
1. Spojené státy a Íránská islámská republika a jejich spojenci v současné válce podpisem tohoto memoranda o porozumění vyhlašují okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu, a zavazují se, že od nynějška vůči sobě nezahájí žádnou válku ani vojenskou operaci a zdrží se vůči sobě hrozby nebo použití síly a zajistí územní celistvost a svrchovanost Libanonu. Konečná dohoda potvrdí trvalé ukončení války na všech frontách včetně Libanonu a další ustanovení tohoto článku.
2. Spojené státy a Íránská islámská republika se zavazují respektovat vzájemnou svrchovanost a územní celistvost a zdržet se vměšování do vnitřních záležitostí druhé strany.
3. Spojené státy a Íránská islámská republika se zavazují jednat a dosáhnout konečné dohody nejpozději do 60 dnů, přičemž tuto lhůtu lze po vzájemné dohodě prodloužit.
4. Ihned po podpisu tohoto memoranda o porozumění začnou Spojené státy rušit svou námořní blokádu a veškeré narušování či omezování činnosti Íránské islámské republiky a do 30 dnů tuto námořní blokádu zcela ukončí. Během tohoto období bude lodní provoz úměrný objemu předválečného provozu, který Íránská islámská republika postupně obnovuje. Spojené státy se rovněž zavazují stáhnout své síly z blízkosti Íránské islámské republiky do 30 dnů od uzavření konečné dohody.
5. Po podpisu tohoto memoranda o porozumění přijme Íránská islámská republika veškerá opatření a vynaloží maximální úsilí, aby zajistila bezpečnou plavbu obchodních plavidel z Perského zálivu do Ománského zálivu a opačným směrem bezplatnou pouze po dobu 60 dnů. Provoz obchodních plavidel bude zahájen neprodleně a s ohledem na nutnost odstranění technických a vojenských překážek a odminování ze strany Íránské islámské republiky bude plně obnoven do 30 dnů. Íránská islámská republika povede dialog se Ománem s cílem definovat budoucí správu a námořní služby v Hormuzském průlivu, a to ve spolupráci s ostatními státy Perského zálivu a v souladu s platným mezinárodním právem a suverénními právy pobřežních států Hormuzského průlivu.
6. Spojené státy se spolu se svými regionálními partnery zavazují, že vypracují definitivní, vzájemně odsouhlasený plán v hodnotě nejméně 300 miliard dolarů (6,25 bilionu Kč) na obnovu a hospodářský rozvoj Íránské islámské republiky. Prováděcí mechanismus tohoto plánu bude jako součást konečné dohody vypracován do 60 dnů. Veškeré potřebné licence, výjimky a povolení nezbytné pro příslušné finanční transakce budou uděleny Spojenými státy.
7. Spojené státy se podle harmonogramu, který bude dohodnut jako součást konečné dohody, zavazují ukončit všechny typy sankcí vůči Íránské islámské republice, včetně rezolucí Rady bezpečnosti OSN a rezolucí Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), jakož i všech jednostranných amerických sankcí, jak primárních, tak sekundárních. Íránská islámská republika a Spojené státy uznávají zásadní význam výše uvedené otázky zrušení sankcí a vyjadřují svůj záměr neprodleně se těmito otázkami při jednání zabývat s cílem dosáhnout v této věci vzájemné shody.
8. Íránská islámská republika znovu potvrzuje, že nebude pořizovat ani vyvíjet jaderné zbraně. Spojené státy americké a Íránská islámská republika se dohodly, že otázku nakládání se zásobami obohaceného materiálu vyřeší na základě mechanismu, na kterém se vzájemně dohodnou v souladu s harmonogramem uvedeným v článku 7, přičemž minimální metodologií bude ředění na místě pod dohledem MAAE. Obě strany se rovněž dohodly, že budou projednávat otázku obohacování a další vzájemně dohodnuté záležitosti související s jadernými potřebami Íránské islámské republiky na základě uspokojivého rámce, který bude dohodnut v konečné dohodě. Konečná dohoda potvrdí ustanovení tohoto odstavce. Spojené státy a Íránská islámská republika uznávají zásadní význam výše uvedených jaderných otázek a vyjadřují svůj záměr neprodleně se těmito otázkami při jednání zabývat s cílem dosáhnout v této věci vzájemné shody.
9. Spojené státy a Íránská islámská republika se shodují, že až do uzavření konečné dohody zachovají status quo: Íránská islámská republika zachová status quo svého jaderného programu a Spojené státy neuvalí na Írán nové sankce ani nevyšlou do regionu žádné další síly.
10. Spojené státy se zavazují, že ihned po podpisu tohoto memoranda o porozumění a až do data zrušení sankcí bude americké ministerstvo financí vydávat výjimky pro vývoz íránské ropy, petrochemických produktů a jejich derivátů a pro všechny související služby, včetně bankovnictví, pojišťovnictví, dopravy atd.
11. Spojené státy se zavazují, že po naplnění tohoto memoranda o porozumění plně zpřístupní k použití zmrazené nebo omezeně dostupné finanční prostředky a aktiva Íránské islámské republiky. Spojené státy a Íránská islámská republika se během jednání vzájemně dohodnou na postupech souvisejících s uvolněním těchto finančních prostředků. Tyto prostředky, ať už budou drženy na původním účtu nebo převedeny, budou plně k dispozici pro platby ve prospěch jakéhokoli konečného příjemce určeného centrální bankou Íránské islámské republiky. Spojené státy se zavazují vydávat v souladu s tím všechna nezbytná povolení a licence.
12. Spojené státy a Íránská islámská republika souhlasí s tím, že bude zřízen prováděcí mechanismus, který bude dohlížet na úspěšné naplňování tohoto memoranda o porozumění a dodržování konečné dohody v budoucnu.
13. Po podpisu tohoto memoranda o porozumění a pod podmínkou zahájení naplňování článků 1, 4, 5, 10 a 11 tohoto memoranda o porozumění a pokračujícího plnění těchto opatření zahájí Spojené státy a Íránská islámská republika jednání o konečné dohodě výhradně ve vztahu k ostatním článkům.
14. Konečná dohoda bude schválena závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN.
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