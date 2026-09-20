Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?

Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.
Bavíme se chvíli poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednesla svoji Zprávu o stavu unie. Zmínila v ní spoustu věcí. Co je podle vás největší problém nebo nebezpečí Evropy?
Ursula, určitě. Ona a její věrní. Ti lidé jsou jednoduše odstřižení od světa. Nežijí v reálném světě.
Na teritoriu evropských zemí probíhají různé sabotáže a diverzní akce, například výbuchy v Německu u elektráren. Je to podle vás nebezpečí, které by Evropa měla řešit jako celek?
Zrovna v Německu se prokázalo, že to udělal nějaký zelený aktivista. Takže tomu, že nám zelení aktivisté budou něco vybuchovat, asi jen tak nezabráníme.
(Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrind útoky na elektrické rozvodny na několika místech Německa z posledních dnů označil za projev „klimatického extremismu“ – pozn. red.)
To, že máme vedle sebe vyhrocenou situaci v jedné ze zemí hraničících s Evropskou unií, je určitě vážný problém. Ale nemyslím si, že ho vyřeší více peněz ani více zbraní.
A to, že Ursula von der Leyenová ani Kaja Kallasová (šéfka evropské diplomacie – pozn. red.) nejsou schopny vyvolat jakékoliv diplomatické jednání, je prostě fakt.
Od začátku se vědělo, že pokud bude Kaja Kallasová místopředsedkyní Komise pro zahraniční věci, bude to velký průšvih právě ve vztahu k zemím na východ. Ona je zaujatá a v tomhle šílená.
Evropská unie by měla převzít daleko větší iniciativu. Pokud tvrdí, že se jí to týká a má strach z toho, aby se tyto akce neděly, bylo by fajn začít s nimi (s Rusy – pozn. red.) mluvit.
Jestliže šéfové amerických zpravodajských služeb mohou jezdit do Ruska - a evidentně tam probíhá nějaká komunikace, tak vůbec nechápu, proč se k tomu pořád stavíme tak, že se nás to netýká. Přitom se nás to týká.
Není ten problém spíš v tom, že v Moskvě s námi nechtějí mluvit?
A zkoušel s nimi někdo mluvit? Já si to totiž nemyslím.
Zkouší to Trump už rok a půl a zatím nevyjednal pořádně nic. A to na začátku řekl, že válku skončí za 24 hodin.
Trump taky řekl, že je chytřejší než AI.
Také to zkoušel francouzský prezident Macron, dokonce už před válkou. Zkoušel to i německý kancléř Merz, mluvilo se o italské premiérce Meloniové, mluví se o novém britském premiérovi Burnhamovi. Jenomže to spíš vypadá, že v Moskvě s nimi nechtějí mluvit.
Já u samotných jednání nebyla. Ale myslím si, že pokud máme vysokou představitelku pro zahraniční věci, měli bychom ji využít právě k těmto jednáním. A je problém, že tu máme Kaju Kallasovou, která toho zkrátka není schopna.
Hrajeme si tu na velkou Evropskou unii a pak si mezi sebou neumíme vybrat jednoho člověka, kterého pošleme za světovými lídry.
Samozřejmě netvrdím, že s Ruskem je jednání jednoduché. Na druhou stranu je to země na území Evropy, která má v podstatě neomezené možnosti nerostného bohatství, které nám zoufale chybí a nakupujeme ho asi osmkrát dráž z USA.
Můžeme ještě chvíli hrát hru, že se s nimi nebudeme bavit, kamarádit a budeme jim vyhrožovat, ale nevím, jestli to k něčemu povede. Především je to totiž země, která má jaderné zbraně.
Je podle vás ale někdo, kdo by byl jako vyjednavač lepší než Kaja Kallasová?
Myslím si, že než Kaja Kallasová, tak úplně kdokoliv.
Kaja Kallasová hlavně není diplomat. Je to řízená střela, která podle mě v životě nevedla žádné diplomatické jednání. Ani její kariéra v Pobaltí neodpovídá tomu, že by byla schopna cokoliv vyjednat.
Myslím si, že kdokoliv bude lepší než Kaja Kallasová. Kdybych vzala jen lidi, které navrhly jednotlivé členské státy, tak třeba komisař Šefčovič je rozhodně větším diplomatem, má více politických zkušeností.
Ale i tak je Slovensko na ruském seznamu nepřátel docela vysoko.
To je o tom, jak jednáte a co jste o té zemi řekli. Kaja Kallasová si nemůže myslet, že se s ní v Rusku bude někdo bavit ve chvíli, kdy předvádí velmi hanebné útoky – bohužel někdy i vůči celému ruskému obyvatelstvu.
(V roce 2023 Kallasová například prohlásila, že válka není jen Putinovou válkou a že „ruský lid má také odpovědnost“ – pozn. red.).
To je to, co mě vždycky nejvíc vytočí: pojďme rozlišovat, kdo tam vládne. Ale ona mluví nevhodně o celém národu. Pak se nemůže divit, že ji tam nikdo nepozve na kávu.
Kdybyste měla tu možnost, jela byste jednat do Moskvy za EU?
Nemám mandát jednat za Evropu. Ale pokud by mě někdo oslovil s tím, co bych dělala, moc ráda bych mu svůj názor řekla.
Musí to být ale někdo, kdo ten mandát má – ne někdo, kdo si ho sám vytváří nebo má pocit, že ho má za každou cenu, a přitom neví, co chtějí ostatní. Vezměte si Fica (slovenský premiér – pozn. red.). Ten jede od Číny přes Ameriku až do Ruska.
Za mě je to v pořádku. Uměl si plyn vyjednat přes Maďarsko. Věděl, že hrozí obrovský průšvih a jeho lidé budou mrznout, tak to udělal. Není to nemožné. Nesmíte ale být zarputilí a prohlašovat silná slova, když chcete být místopředsedkyní Evropské komise.