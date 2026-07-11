Konec vládní krize. Novým moldavským premiérem se stal investor Tofan

Moldavská prezidentka Maia Sanduová jmenovala v sobotu do funkce premiéra investora a manažera Vasilea Tofana. Ten již dříve získal podporu vládnoucí Stranu akce a solidarity (PAS), která má v parlamentu většinu. Sanduová řeší vládní krizi po náhlé demisi na začátku července Alexandrua Munteanua, který byl v čele vlády od listopadu.
Čtyřiačtyřicetiletý Tofan patří k podporovatelům současné prezidentky. Dosud však působil hlavně v byznysu. Je vysokým manažerem investiční společnosti Horizon Capital. Podle moldavských médií mnoho let žil v zahraničí, v západní Evropě a na Ukrajině. Studoval univerzitu v Nizozemsku a diplom získal na Harvard Business School.
Sanduová musí řešit vládní krizi po náhlé rezignaci Munteanua na začátku července. Munteanu byl rovněž podnikatelem a podobně jako prezidentka pracoval v minulosti ve Světové bance. Tisk spekuloval, že za odchodem z vládní funkce byl hrozící korupční skandál. Proruská opozice po demisi premiéra žádala vyhlášení předčasných voleb.
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