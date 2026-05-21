21. 5. Monika
Konec velrybí turistiky. Dánsko odtáhne mršinu Timmyho do přístavu

ČTK

Dánské úřady chtějí mršinu velryby přezdívané Timmy odtáhnout od ostrova Anholt, k němuž ji vyplavilo moře, do přístavu Grenaa v Jutsku, tedy pevninské části Dánska.

Velryba Timmy přitahuje turisty a fotografy i po smrti.
Foto: News5
Informovala o tom agentura DPA, podle níž bude akce pravděpodobně trvat celý čtvrteční den. Jejím důvodem je skutečnost, že pozůstatky keporkaka leží v mělčině u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova.

Dánský úřad pro životní prostředí se obává, že mršina by mohla silně obtěžovat místní obyvatele i turisty. Proto bude ještě dnes podniknut pokus o její odtažení, sdělil úřad DPA. V pátek by pak mohla být velryba podrobena pitvě.

Německé a dánské úřady původně tvrdily, že pozůstatky keporkaka zůstanou v moři u Anholtu. Velryba v březnu a dubnu za velkého zájmu médií a veřejnosti několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul. Ve středu německý deník Bild napsal, že Timmy nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice.

„V Grenaa vědci a veterináři provedou vyšetření a odeberou vzorky, stejně jako tomu bylo u předchozích uváznutí větších velryb,“ uvedl dánský úřad s tím, že ohledání v přístavu bude snazší.

Nebezpečí nákazy

Navíc by tam média mohla práci na zvířeti pozorovat - za příslušnými bariérami, protože podle úřadů budou použity stroje a ostré nástroje. Pokud se ukáže, že velrybu nebude možné přesunout do přístavu, Dánové ji plánují prozkoumat na ostrově Anholt.

Dánský úřad pro životní prostředí už dříve varoval, aby se lidé k mršině nepřibližovali, protože hrozí nebezpečí nákazy. Kromě toho by tělo mohlo explodovat. Z aktuálních záběrů je patrné, že už je silně nafouknuté plyny vznikajícími při tlení.

„Místní lidé si velmi přejí, aby byla velryba odstraněna co nejdříve, aby nerušila turisty,“ řekla DPA Pia Langeová Christensenová, ředitelka turistické organizace Visit Aarhus, která je odpovědná i za ostrov Anholt. Turistická sezona právě začala.

Ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko se mezitím snaží získat sledovací zařízení, které na zvíře připevnili zástupci soukromé iniciativy, jež se naposledy pokoušela keporkaka zachránit. Stále není jasné, jak dlouho velryba žila po svém vypuštění zpět do moře 2. května v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.

Uhynulý keporkak Timmy na dánském pobřeží. | Video: Reuters
Kongo, ebola

„Situace je znepokojivá." Epidemie eboly v Kongu sílí

Zdravotníci a humanitární organizace na východě Konga varují, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládání nové epidemie eboly. Situaci podle nich výrazně komplikuje ozbrojené násilí v regionu, kde už tak panuje humanitární krize a masové vysídlení obyvatel, informovala agentura AP.

Czech President Petr Pavel visits Latvia

Pavel varuje před „špatným mírem“ na Ukrajině. S následky bychom žili desetiletí, řekl

Severoatlantická aliance (NATO) a Evropská unie nejsou v oblasti evropské bezpečnosti konkurenty a měly by fungovat jako navzájem se doplňující pilíře. Na úvod bezpečnostní konference Globsec to ve čtvrtek řekl prezident Petr Pavel. Hovořil také o nutnosti další podpory Ukrajiny. Ruskem napadená země podle něj Evropu nejen brání, ale zároveň i mění způsob, jakým Evropa uvažuje o válčení.

