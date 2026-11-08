Konec války způsobí další velkou krizi. Podepíše se i na Česku, varuje odbornice

Na více než tisíc kilometrů ukrajinské dlouhé frontě umírají měsíčně tisíce vojáků, navíc Rusové pravidelně útočí i na civilisty. Ukrajinci se s tím učí žít, zatímco přichází další zima, která bude kvůli útokům složitá. A i poté, co utichnou zbraně, přijde nový problém, který pocítí celá Evropa – spojený s návratem obrovského množství válkou traumatizovaných lidí do normálního života.
Od našeho zpravodaje v Kyjevě - Když jsme spolu s klinickou psycholožkou Natalií Sablinou mluvili naposledy, padaly teploty v ukrajinské metropoli hluboko pod bod mrazu. Lidé, kteří mohli, tak odjížděli, elektřina následkem tvrdých ruských útoků na energetickou infrastrukturu fungovala jenom několik hodin denně a v některých částech města vůbec.
Mezitím se oteplilo a východoevropská země se snaží adaptovat. Jenže Rusové dál útočí a hlavně ve druhé polovině léta znovu přitvrdili.
Jak na tom jsou Ukrajinci teď ?
Podívejte se do mobilu, kde máte mapu poplachů. Lidé mají už dva měsíce neustálý strach. Když si vezmeme tady Kyjev (ukazuje na mapě na hlavní město), tak je vidět, kam to zhruba letí...
Včera tady nebyl poplach jen 20 minut, jinak byl pořád. A lidi s tím žijí. Strašně vyhořeli. A to natolik, že všechno, co dělají, dělají jen proto, že musí. Velmi často se nás Evropané ptají: „Když máte tak těžkou noc, ostřelování, máte pak volno?“
A já se usmívám a říkám, že to bychom pak nemohli pracovat vůbec, protože u nás je to každý den, lidé v té noční můře žijí neustále. Já žiju tady v nedalekém obytném komplexu a doslova před týdnem byl z mého okna vidět dopad dronu. Lidi tam uhořeli v autě.
Ten křik lidé slyší a musíte s tím žít. Právě po téhle události ke mně přišla jedna dívka, začaly u ní panické ataky a bojí se tady zůstat, protože má obrovský strach.
Je to hlavně v Kyjevě – pokud jde o jižnější regiony, tam mají zatím chválabohu klid –, ale Kyjev, tady bývá úplná tma, což má na psychiku člověka obrovský vliv. Včera nám vypnuli elektřinu v osm ráno a zapnuli ji v šest večer. Pak od šesti do devíti večer světlo šlo a po deváté už zase ne…
Takže tři hodiny světla denně – zbytek je tma. Je dobré, když má člověk peníze a může si něco koupit a pomoci si. My tu máme EcoFlow (velká powerbanka – pozn. red.), takže takové problémy nepociťujeme. Až na to, že tu nejde topení.
Lidé jsou z toho opravdu extrémně vyčerpaní. Jezdím po celé Ukrajině, zrovna včera jsem se vrátila z jihu z Mykolajivské oblasti, pracovala jsem spíš po vesnicích. Tam jsou lidi v takovém podivném stavu, kdy říkají jenom: „A co s tím vším máme dělat?“
Obrovský rozdíl je též voják z roku 2022 a voják z roku 2026 – to jsou dva úplně jiní vojáci. Jsou extrémně vyčerpaní, protože neexistuje žádná rotace.
A ty kluky, kteří přicházejí teď, je potřeba hodně připravovat, protože psychologicky na válku nejsou připraveni. Jsou to lidi, kteří pracovali jako řidiči, jezdili s kombajnem – nejsou vždycky připravení vzít zbraň a zničit nepřítele.
Natalia Sablina
Ukrajinská klinická psycholožka a psychoterapeutka
Pracuje s civilisty i vojáky
Ředitelka školicího centra, kandidátka psychologických věd, lektorka, docentka katedry pedagogiky a psychologie
Autorka několika knih o návratu válečných veteránů do civilního života
Zničení nepřítele
„Zničit nepřítele“ je obecně velmi zajímavý pojem. Všiml jsem si, že vojáci, se kterými mluvím, nazývají takhle to, když zabijí člověka na druhé straně...
Lidé se občas ptají vojáků, kolik zabili lidí. Ale oni nezabíjí lidi, oni ničí nepřítele, který přišel zabrat část jejich země. To jsou dvě různé věci, je to psychologický termín. Když člověk vezme zbraň, musí v sobě přemoci to, že to nejsou lidi – i když vypadají jako my –, ale je to nepřítel.
Když pracuju s kluky, vždycky jim říkám: „Pokud nezničíte nepřítele vy, zničí nepřítel vás. Musíš myslet na svou bezpečnost a bezpečnost lidí kolem sebe.“ To není jen tak.
I tak to musí mít na člověka vliv...
Po válce nás čeká velmi těžká doba. Ti lidé prošli válkou, mají bojové zkušenosti a s nimi se vrátí. Přijdou bezesné noci, noční můry, posttraumatická stresová porucha (PTSD).
Válka na Ukrajině je jako nádor, který bude mít metastázy a ty budou záviset na tom, jak moc budeme dělat prevenci. Dnes je klíčové připravovat se na návrat vojáků domů.
Pokud rodina dnes žije v Česku a manžel se vrací z fronty za rodinou, jak bude reagovat Česko, Polsko nebo jiné země? Bude to velký problém i pro ně.
(Do rozhovoru se zapojuje kolegyně Sabliny Maša a odpovídá na to, jak se život od února změnil. „Je tu víc stresu, víc napětí, celá ta atmosféra na nás tlačí. Když si z toho člověk něčím neodvede pozornost, tak se může zbláznit,“ říká.)
Co je nejděsivější?
V únoru bylo minus 20 a nešla elektřina. A teď jsem tu po létě, kdy bylo teplo a horko. Co vás teď děsí především?
Nejděsivější není ani tma, ani to, jestli je zima nebo teplo – s tím se dá bojovat, lidi se předzásobili, koupili si generátory. U nás v domě jsme koupili velký generátor, takže výtah jede, voda teče a topení snad také spustí.
Děsivé je, když přijdou silné nálety a ostřelování. Minulý rok jsme nějak přežili, připravili se, ale ostřelování je důvod, proč lidi z Kyjeva utíkají a odjíždějí. Hlavně ti, kteří mají malé děti.
Naše masérka má dvě malé děti: přišla a řekla, že končí. Nemůže nechat děti samotné doma. Nebo je dát do školy a jít do práce. Viděli jste přece nedávný zásah školy bombou...
Chronický stres z toho všeho povede k posttraumatickým poruchám, lidi už teď začali hodně marodit. Chápou, že by měli jít k lékaři, ale už nemají sílu. Jak říká Maša: chodíme do práce jen proto, abychom na to nemyslely.
(„Do lesa,“ dodává Maša.)
Zatímco tady pracujeme, létají nad námi šáhidy. Jednou jsme tu měli konferenci, okna drnčela a já se dál usmívala a přednášela. Upřímně, já jsem utekla od války k práci. Pracuju extrémně moc.
Akutní stres přešel v chronický stres. Chronický trvá celou tu dobu, ale s každým ostřelováním přichází znovu ten akutní. Navíc je tu primární i sekundární traumatizace. Primární je, když jsi přímo u toho, sekundární, když se na to díváš – a lidi se na to dívají neustále.
Jezdím po Ukrajině a vidím, jak jsou na tom lidi. Nedávno jsem byla v Nižynu v Černihivské oblasti, pracovala jsem se státními úředníky. Ti mi říkají: „Vy říkáte, že je potřeba pomáhat lidem, ale jak máme pomoci sami sobě?“
Žena, která vydává doklady v centru správních služeb, mi říká: „Já pracuju, ale sama to všechno prožívám, můj muž je nezvěstný.“ A takových lidí jsou tisíce.
Ten pocit je, jako když vás něco vtahuje hlouběji a hlouběji a člověk z toho nemůže ven. V srpnu jsem byla pracovně v Barceloně, a když jsem se 26. srpna vrátila, začaly strašné nálety. Kolem 28. srpna jsem cítila, jak se propadám.
Přepadl mě panický strach: Jak se tu vůbec dá žít? Jedeš a hoří čerpací stanice. Jako bys žil v jiné dimenzi. Já vím, jak se sebou pracovat, trvalo mi dvě tři hodiny, než jsem se vnitřně stabilizovala. Když potřebuju, vyhledám psychologa nebo lékaře, ale ne všichni to udělají.
Je to jako chřipka
Jakou roli v tom hraje mentalita? Předpokládám, že v tradičnější kultuře – jako je ta ukrajinská – lidi neberou jako běžné jít k psychologovi…
U nás dřív nebyla kultura péče o duševní zdraví. Dnes s tím hodně pracujeme, mladí lidi už to chápou a k psychologovi chodí. Ale spousta lidí si říká, že to je akorát drahé.
Když jsem včera byla v té vesnické oblasti v Mykolajivské oblasti, dala jsem jim číslo. Naše asociace má 500 odborníků, pracujeme zdarma díky grantům a ministerstvu veteránů. Jenže stejně málokdo zavolá.
Za prvé je to mentalita, za druhé lidé nemají naplněné základní potřeby – spánek, jídlo. Žena nepůjde k psychologovi, když ví, že muž je na frontě, ona musí vydělat na děti a v noci nespí.
Na malém městě je navíc psycholog vnímán skrze slovo „psychopat“ – co by si o mně pomysleli? A lidi se nechtějí otevírat před skupinou sousedů.
Proto je důležité připravovat kvalitní odborníky. Je to stejně důležité jako taktická medicína nebo znalost zbraní. Když má voják na frontě panickou ataku nebo strnulost, musí vědět, co se s jeho psychikou děje a jak se vzpamatovat.
Říkám lidem: „Když je podzim a hrozí chřipka, berete vitaminy a očkujete se – děláte prevenci.“ Dnes se musíme připravovat na to, abychom – promiňte mi ten výraz – nechcípli. Očekáváme návrat přibližně dvou milionů veteránů. Když to vynásobíte jejich rodinami, je to šest až sedm milionů lidí, kteří s nimi budou v přímém kontaktu. To je obrovské číslo.
Existují zkušenosti z války v Afghánistánu, odkud se vrátila spousta lidí bez rukou a nohou a měli problémy s alkoholem a drogami. Ale s tímto počtem se to nedá srovnat.
Na Ukrajině už máme zkušenosti z center jako Titanový rehab (soukromé rehabilitační centrum v Kyjevě – pozn. red.). Když má člověk amputaci, prochází fázemi ztráty: nejprve šok, pak agrese, pak deprese a nakonec přijetí.
Mluvil jsem s vojáky, kteří říkali, že jejich kolega včera přišel o nohu kvůli mině. A že je optimista a chce se hned vrátit. Jak moc je toto normální?
Ze začátku je to šok. Pak přichází agrese – „proč já?“ –, pak deprese a až potom přijetí. Normální zpracování ztráty trvá kolem jednoho roku.
A proč se ti kluci vracejí na frontu i po amputaci? Zaprvé: válka v nich zůstává na celý život a v civilním životě se nevídají. Zadruhé: nemají uzavřený kruh – nezničili nepřítele, nedosáhli cíle, kterým je vítězství.
Proto říkám představitelům měst: Musíte být připraveni, ti kluci jsou zvyklí na vysokou hladinu adrenalinu. Kde ho mají brát u vás na vsi? Když jim nedáme alternativu jako střelnice či sportoviště, budou dělat problémy.
My jsme s kolegy vyvinuli metodu „mototerapie“ – rehabilitaci pomocí motorek, která pomáhá ten adrenalin vybít. Musíme jim dát alternativu, aby se dokázali adaptovat na civilní život.
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