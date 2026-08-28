Tohle začíná být vážné. Putin chce eskalovat válku, mluví se o jaderných zbraních

Rusko se podle zdrojů americké agentury Bloomberg připravuje na zesílení úderů proti Ukrajině. Jednání se ocitla ve slepé uličce a Kreml se domnívá, že předchozí „ústupky“ vedly jen k oslabení ruské pozice. Situace vede část ruských představitelů k závěru, že ruský prezident Vladimir Putin by nakonec mohl jako krajní možnost sáhnout i k použití taktických jaderných zbraní.
Rusko podle tří lidí blízkých Kremlu v současnosti zvažuje především zintenzivnění konvenčních úderů. Chystá se zesílit útoky balistickými raketami na Kyjev, včetně centra hlavního města, a také útoky na infrastrukturu v dalších ukrajinských městech.
Rusko podle zdrojů tyto možnosti zvažuje poté, co se vyjednávání podle něj ocitla ve slepé uličce, píše americká agentura Bloomberg, která své zdroje nejmenuje. Podle nich Putin neukončí válku kvůli ekonomickému tlaku sankcí ani kvůli ukrajinským útokům na ruské rafinerie a logistické sítě.
Moskva stále více považuje ukrajinské údery za útoky ze strany států NATO, protože členské země aliance dodávají Kyjevu zbraně a zpravodajské informace, uvedly zdroje agentury. Dodávají, že současná fáze bojů podle nich ještě nepředstavuje vrchol vojenské eskalace.
Už žádný krok zpět
Americké snahy o ukončení války nepřinesly průlom a jednání se zastavila, zatímco administrativa prezidenta Donalda Trumpa se soustředí na konflikt s Íránem. Kreml také upustil od spoléhání na to, co považoval za dohodu dosaženou mezi Putinem a Trumpem během jejich summitu na Aljašce loni v srpnu.
Vzhledem k absenci diplomacie Moskva podle lidí blízkých Kremlu vidí jen málo alternativ k další eskalaci. Kreml se podle dvou zdrojů domnívá, že „ústupky“ už během války učinil a každý z nich jen oslabil ruskou pozici. Za příklad dávají zmíněnou dohodu z Anchorage.
Podle zdrojů Bloombergu pak stále větší počet ruských představitelů soudí, že Putin by nakonec mohl jako krajní možnost sáhnout k použití taktických jaderných zbraní na Ukrajině.
V Moskvě v poslední době zesílila debata mezi „jestřáby“, kteří prosazují takový krok, píše agentura. Extrémní reakce je považována za možnou proto, že jediným výsledkem, který je pro Putina horší než pokračování války, by byla její prohra.
A co by dělal Trump?
Taktické jaderné zbraně mají zpravidla méně ničivé hlavice a kratší dosah než strategické rakety a jsou určeny k ovlivnění konkrétního bojiště, nikoli ke zničení celého města nebo země. I jejich ničivá síla však může být obrovská a radioaktivní spad může kontaminovat rozsáhlá území.
Administrativa bývalého amerického prezidenta Joea Bidena podle Fiony Hillové, vedoucí pracovnice think-tanku Brookings Institution, Rusku sdělila, že pokud by ve válce použilo jaderné zbraně, následovala by masivní konvenční reakce Spojených států. Podle Hillové je však pochybné, že by současný americký prezident Donald Trump vydal stejné varování.
Klíčoví ruští partneři, včetně Číny a Indie, Putina před použitím jaderných zbraní důrazně varovali. Čína podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a vysokého evropského představitele minulý měsíc Rusku předala vzkaz, aby o odpálení taktických jaderných zbraní na Ukrajině ani neuvažovalo.
„Riziko, že Rusko použije taktické jaderné zbraně, zůstává mimořádně nízké, protože jejich vojenská účinnost na dnešním rozptýleném bojišti je omezená, zatímco politické náklady spojené s prolomením jaderného tabu by byly vysoké,“ uvedl pro agenturu také Alexander Gabuev, ředitel berlínského Carnegie Russia Eurasia Center.
„Dokud má Moskva prostor k eskalaci pomocí konvenčních zbraní, včetně zintenzivnění raketových úderů, má jen malou motivaci překročit jaderný práh,“ dodal.
Bloomberg zároveň zdůrazňuje, že v současnosti neexistují žádné známky toho, že by se Rusko připravovalo na použití jaderných zbraní na Ukrajině. Putin navíc v minulosti opakovaně využíval jaderné hrozby ve snaze zastrašit západní spojence Ukrajiny a přimět je ke snížení podpory Kyjevu.
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