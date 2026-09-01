Přeskočit na obsah
Benative
1. 9. Linda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Konec sankcí? Američané Rusům naznačili jednu klíčovou podmínku

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Americký ministr financí Scott Bessent během pondělního setkání s ruským ministrem financí Antonem Siluanovem zdůraznil, že Rusko nemůže očekávat zmírnění ekonomických sankcí ani podpis nových dohod, dokud neukončí válku na Ukrajině, uvedl podle agentury Reuters zdroj obeznámený se schůzkou. Evropa pozvání ruského ministra financí na summit G20 odsoudila.

G20 finance ministers and central bank governors gather in Asheville
Ruský ministr financí Anton Siluanov na schůzce G20.Foto: Reuters – Sam Wolfe
Reklama

Nejmenovaný americký úředník agentuře Reuters sdělil, že středem pozornosti schůzky mezi Bessentem a Siluanovem byl mírový plán Donalda Trumpa na zastavení nepřátelských akcí na Ukrajině.

Ruské ministerstvo financí uvedlo, že oba představitelé na okraj summitu G20 diskutovali o finanční spolupráci. Setkání se kromě Siluanova účastní také zástupci Ruské centrální banky.

Když se Siluanov pokusil hovořit o oblastech společného zájmu, Bessent ho podle zdroje přerušil slovy: „Před koncem války není nic takového možné.“

Související

„Ministr financí Scott Bessent měl produktivní schůzku se svým ruským protějškem,“ komentovala setkání serveru Politico Erin Browneová, náměstkyně amerického ministra financí pro mezinárodní záležitosti. „Sdělil mu, že válka musí skončit a že chceme dosáhnout mírového řešení,“ dodala.

Reklama
Reklama

Bessent se se Siluanovem setkal na zasedání ministrů financí G20 v americkém Asheville, první osobní účast ruského ministra financí na schůzce G20 od ruské invaze na Ukrajinu podráždila evropské politiky, kteří připravují další sankce proti Rusku.

USA uvalily sankce na velké ruské ropné společnosti v říjnu 2025. Poté, co americko-izraelská válka proti Íránu narušila dodávky energie přes Hormuzský průliv, však Bessent vydal povolení umožňující prodej ruské ropy uskladněné v tankerech, aby zmírnil nedostatek dodávek energie a dal Rusku příležitost profitovat ze svého exportu, upozorňuje Reuters.

Americký ministr financí Scott Bessent.
Americký ministr financí Scott Bessent.Foto: Reuters – Kylie Cooper

Kritika z Evropy

Podle deníku New York Times pozvání zaslala administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Siluanov se takové akce osobně zúčastnil poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Například německý vicekancléř a ministr financí Lars Klingbeil v rozhovoru s novináři uvedl, že během prvního zasedání schůze ostře kritizoval Siluanova ohledně ruské invaze na Ukrajinu, požadoval, aby Moskva ukončila válku, a znovu potvrdil pokračující podporu Ukrajině.

Reklama
Reklama

Klingbeil dodal, že evropští ministři požadovali, aby američtí představitelé nezařadili ruského ministra financí do tradiční skupinové fotografie na summitu, a pohrozili bojkotem focení, pokud tak neučiní. Fotografie byla proto pořízena bez Siluanova.

Německý ministr také prohlásil, že i přes účast ruského ministra financí na zasedání ministrů nemohou být vztahy s Ruskem normální.

„Lidé umírají každý den, právě jsme byli svědky další eskalace útoků,“ řekl Klingbeil. „Není možné se jen tak vrátit k normálu,“ pokračoval s tím, že by uvítal, kdyby americká strana jasněji uvedla, že zde ruský ministr financí nebude přijat jako pravidelný host.

Mohlo by vás zajímat:

Poškozená ruská nákladní loď uvízla u pláže na pobřeží Turecka | Video: nexta_tv
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Výroba automobilů Volkswagen, ilustrační foto.
Výroba automobilů Volkswagen, ilustrační foto.
Výroba automobilů Volkswagen, ilustrační foto.

„V továrnách Volkswagenu nastane peklo.“ Zaměstnanci dál brojí proti radikálním škrtům

Kam přijeli, tam je vypískali. Vedení Volkswagenu postupně navštívilo všechny továrny v Německu včetně těch, kterým hrozí v rámci úsporného plánu uzavření. A s podporou radikálních škrtů se nesetkali ani u zaměstnanců, ani u vlivných odborů. Situace zůstává napjatá, pro velký a důležitý závod v Hannoveru dokonce německý koncern za pár let nemá žádné využití.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama