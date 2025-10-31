Zahraničí

Král Karel III. se zbavil kontroverzního bratra Andrewa. Bude to Británii stačit?

Toto rozhodnutí, které učinil král, jenž stále prochází léčbou rakoviny, patří k nejdramatičtějším krokům proti členovi královské rodiny v moderní britské historii a zároveň odráží snahu ochránit monarchii, která ztrácí podporu mladší generace Britů (na snímku z roku 1965 královna Alžběta se svými syny Andrewem a Charlesem).
Britská média, která týdny na titulních stránkách zveřejňovala detaily Andrewových vztahů s Epsteinem a finančních záležitostí, přivítala krok paláce. Daily Mail označil Andrewa jednoduše za „vyhoštěného“ a Daily Mirror prohlásil „Konečně“.
V roce 2022 Andrew ukončil soudní spor s Virginií Giuffreovou poskytnutím finanční satisfakce.
Král Karel III. Andrewovi odebral titul prince a ve čtvrtek ho vypověděl z jeho sídla na pozemcích Windsorského hradu, čímž reagoval na veřejné pobouření, které během let narůstalo kvůli skandálním zprávám o jeho chování (na snímku z roku 2019 královna Alžběta se svými syny Andrewem a budoucím králem Charlesem). Zobrazit 15 fotografií
Foto: Profimedia.cz
Fabian Blažek Fabian Blažek
před 1 hodinou
Desítky let skandálů a kontroverzí přinutily krále Karla III. k bezprecedentnímu kroku, když ve čtvrtek zbavil svého bratra Andrewa veškerých královských titulů. Dnes již bývalý princ Andrew se bude muset přestěhovat ze současného královského sídla u hradu Windsor. Zda se tímto krokem králi podaří uklidnit situaci, zatím není jasné. Andrew stále zůstává následníkem britského trůnu.
Zdá se, že ve čtvrtek britskému králi Karlovi III. došla trpělivost. Jeho mladší bratr, dnes již bývalý princ Andrew, ztratil zbytky královské ochrany, kterou nad ním Buckingham zatím držel. Naopak jeho dvě dcery, princezny Eugenie a Beatrice, si tituly ponechat mohou. Bratr krále Karla III., který se nově bude jmenovat Andrew Mountbatten Windsor, ovšem stále zůstává osmým následníkem britského trůnu.

"Tato odsouzení jsou považována za nezbytná, i přes skutečnost, že obvinění proti němu vznesená nadále popírá," uvedl v prohlášení Buckinghamský palác na adresu Andrewa. Ten k celému případu zatím mlčí. Naopak britský premiér Keir Starmer prohlásil, že rozhodnutí plně podporuje. 

"Ten jazyk, kterým je to celé napsané, je na královské poměry opravdu velmi přísný. Král ho tam zbavuje všech titulů, zbavuje ho místa pobytu a zbavuje ho i nájemní smlouvy," vysvětlil pro Aktuálně.cz Miroslav Sklenář, který v minulosti zastával funkci protokoláře českých prezidentů. Podle něj to ukazuje, že současnému králi Karlovi III. už došla trpělivost. Skandály kolem prince Andrewa navíc už přes deset let výrazně zasahují do chodu britské monarchie. Naposledy při říjnové návštěvě krále Karla III. ve Vatikánu, kterou přehlušilo vydání pamětí zesnulé Virginie Giuffreové. Ta Andrewa dříve obvinila ze sexuálního násilí.

Princ Andrew hovoří s králem Karlem při odchodu z westminsterské katedrály na konci zádušní mše v den pohřbu britské Katharine v Londýně,16. září 2025.
Princ Andrew hovoří s králem Karlem při odchodu z westminsterské katedrály na konci zádušní mše v den pohřbu britské Katharine v Londýně,16. září 2025. | Foto: Reuters

Naprosto bezprecedentní krok, hodnotí komentátor

Andrew ztratí všechny řády, tituly a hodnosti. "V moderních dějinách britské královské rodiny se jedná o naprosto bezprecedentní krok," říká Miroslav Sklenář. V britských dějinách došlo k něčemu podobnému naposledy během první světové války, kdy byli královských titulů zbaveni Karel Eduard a Ernest Augustus za podporu tehdy nepřátelského Německa. 

Andrew se podle informací BBC přestěhuje do honosného sídla Sandringham u Norfolku. Jeho životní náklady by mu měl podle předběžných informací platit král Karel III. ze svých osobních finančních prostředků. "Král mu bude platit nějaké elementární náklady, ale nebude mít nárok na ochranu. Když to hodně přeženu, tak bych se v jeho případě bál, aby ho nezavřeli. Pokud se nepletu, tak v Británii zatím žádné trestní stíhání neproběhlo," vysvětluje Sklenář kauzu kolem bývalého prince. 

Neoblíbený princ "uklizen". Bude to britské veřejnosti stačit? 

Andrew je ve Velké Británii dlouhodobě velmi nepopulární. Podle posledního průzkumu společnosti YouGov ho vnímalo negativně 91 procent dotázaných. Královská rodina tak musela neustále řešit kritiku spojenou s jeho jménem. "Král Karel teď jednal jasně a razantně. Tisk ovšem řeší stále otázku:  Co všechno královská rodina věděla a jak dlouho o tom věděla? To se v Británii řeší dlouho a ničí to královi reputaci, která není poslední dobou špatná," vysvětluje pro Aktuálně Sklenář.

Princ Andrew a miliardář Jeffrey Epstein
Princ Andrew a miliardář Jeffrey Epstein | Foto: ČTK/Reuters

Královská rodina v prohlášení uvedla, že chce "dát jasně najevo, že jejich myšlenky a nejhlubší soustrast jsou a zůstanou s oběťmi a přeživšími všech forem zneužívání". Reaguje tím na obvinění Virginie Giuffreové. S ní měl mít Andrew opakovaně vynucený pohlavní styk. Poprvé v době, kdy jí bylo 17 let. Andrew jakákoliv nařčení dlouhodobě odmítá. Co ovšem přiznal, bylo jeho přátelství s odsouzeným sexuálním deviantem Jeffreym Epsteinem, kvůli kterému upadl v britských očích v nemilost. Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů. Jeho společnice Ghislaine Maxwellová si v USA odpykává 20letý trest za sexuální vykořisťování.

Král Karel III. se zbavil kontroverzního bratra Andrewa. Bude to Británii stačit?

Prohlédnout si 15 fotografií
