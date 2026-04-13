Konec Orbána, staré problémy. Pro Magyara to bude těžké, až na jednu věc

Budapešť se sčítáním hlasů propukla v divoké oslavy. Reportér Aktuálně.cz sledoval situaci na místě.
Opoziční lídr Péter Magyar získal ústavní většinu a po dlouhých 16 letech Maďaři uvidí jiného předsedu vlády než Viktora Orbána. Evropa napjatě sledovala, jak dopadne souboj o 199 křesel v maďarském parlamentu a kdo se nakonec ujme vlády nad zemí. Zjišťovali jsme, jak na výsledky klíčového boje reagují čeští europoslanci a europoslankyně.
Od našeho zpravodaje v Maďarsku – „Srdce Evropy dnes večer v Maďarsku bije silněji,“ napsala v neděli na sociální síť X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podobně nadšeně se vyjádřili také představitelé některých evropských států, německým kancléřem Merzem počínaje a francouzským prezidentem Macronem konče.
Nejen zmínění lídři si v neděli večer hluboce oddechli, když po spočtení maďarských hlasů – při historické účasti kolem 80 procent – přišlo oznámení, že důležité a ostře sledované volby ve středoevropské zemi prohrál dosavadní předseda vlády a propagátor „neliberální demokracie“ Viktor Orbán.
„Orbánův odchod bude obrovskou úlevou pro EU, jejíž systémové slabiny odhaloval a zneužíval po léta, naposledy tím, že pomohl Putinovi zablokovat 90 miliard eur evropské podpory Ukrajině,“ komentuje situaci bruselský deník Politico.
Už na pondělní tiskové konferenci se Magyar vyjádřil jak ve vztahu k EU a Ukrajině, tak k půjčce. Diskutovaná půjčka od Evropské unie Ukrajině podle něj už byla schválena a nevidí důvod, proč tuto otázku znovu otevírat.
Maďarsko se podle něj – stejně jako Česko a Slovensko – za půjčku nezaručí. Postavil se také proti urychlenému přijetí Ukrajiny do EU a prohlásil, že o členství Ukrajiny by se mělo rozhodovat v referendu. Podle agentury Reuters také hovořil o zlepšení vztahů s Ukrajinou, které podmínil tím, že Kyjev obnoví práva maďarské menšiny na Ukrajině.
Ty jsou ostatně hlavním důvodem, proč mezi zeměmi vzniklo napětí, a to už před plnohodnotnou ruskou invazí. „Po roce 2014 – a nebylo to maďarským přičiněním – se vzájemné vztahy zhoršily s tím, jak na Ukrajině začalo tažení za zvýšení statusu ukrajinského jazyka. Prvotně mířilo proti dominanci ruštiny, ale silně zasáhlo i maďarskou komunitu,“ vysvětlil v nedávném rozhovoru pro deník Aktuálně.cz hungarista Petr Balla.
Během svého vítězného projevu – ještě v neděli večer – Magyar rovněž oznámil, že na svou první premiérskou zahraniční cestu zamíří do Polska, pak se vydá do Rakouska a poletí do Bruselu.
V sídle EU hodlá získat finanční prostředky, které si podle něj Maďaři „zaslouží“ – s odkazem na miliardy eur z evropských fondů, které sedmadvacítka Maďarsku zmrazila.
Jaké teď budou vztahy s EU?
Sám Péter Magyar se nechal slyšet, že „místo Maďarska je v Evropě“. Zeptali jsme se proto českých europoslanců, jak bude jak evropská, tak česko-maďarská spolupráce s novým lídrem vypadat podle nich a co od ní čekají.
„Nová maďarská vláda určitě zlepší vztahy s EU a oživí umrtvené vztahy ve V4. Nebude také nahrávat Rusku tak, jak to dělal Orbán v posledních letech. Pro Česko je to dobrá zpráva,“ míní europoslanec Alexandr Vondra (ODS) s tím, že většina v EU zvolení Magyara uvítá a že předpokládá uvolnění blokace půjčky pro Ukrajinu a to, že zároveň EU odblokuje prostředky pro Maďarsko.
Jeho nezařazený kolega Ondřej Dostál vyjádřil respekt k výsledku a vítězi Péteru Magyarovi poblahopřál. Vysoká volební účast podle něj svědčí o tom, že je Maďarsko demokratický stát, a výsledek by měli respektovat i zahraniční aktéři, kam kromě evropských lídrů – kteří se na spolupráci s Magyarem těší – patří i například americký viceprezident J. D. Vance, který jen několik dnů před volbami přijel podpořit Viktora Orbána.
„Podpořili jej jak Vance, tak ministr zahraničí Rubio. Já se ovšem domnívám, že podpora ze strany USA je spíše polibkem smrti, a to proto, že dotyční vyvolali útočnou válku, která měla za následek zdražení a chaos,“ tvrdí Dostál.
S Magyarem by podle něj mohl být lepší komunikace než s jeho předchůdcem, na druhou stranu je ovšem nutné mít na paměti, že měl vysokou podporu a bude se snažit hájit maďarské ekonomické zájmy.
„Maďaři měli hlavní zdroj ropy z Ruska a je možné, že v tom budou chtít pokračovat,“ říká. Nakonec upozorňuje na fakt, že se vítěz voleb vyjádřil i k důležitému tématu pro Čechy a Slováky, a to k Benešovým dekretům. „Řekl, že je potřeba je revidovat, a to není úplně dobrá zpráva pro nás ani pro Slováky,“ uzavřel Dostál.
Dávno překonaná visegrádská spolupráce
O česko-maďarských vztazích se zmínil v reakci pro web Aktuálně.cz také europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09). Ten vítězství strany Tisza hodnotí střízlivě pozitivně, protože se ukázalo, že pluralitní systém v Maďarsku navzdory snahám Fideszu stále existuje a funguje.
„Na podobě česko-maďarských vztahů bude záležet především přístup české strany. Současná vláda se netajila svou adorací Viktora Orbána a jeho stylu vládnutí, sentimentem vůči dávno překonané visegrádské spolupráci, který až hraničil s její zvláštní fetišizací jako jakéhosi vzpupného ‚ostrova selského rozumu‘ proti bruselskému diktátu,“ napsal.
Podle něj bude záležet na tom, jestli Češi pochopí, že tohle není cesta, po které chce budoucí maďarská vláda kráčet. „Pak mohou být vztahy vynikající. Jsem upřímně zvědav, za jaký konec to naši MAGA přicmrndávači uchopí,“ dodal Kolář.
Markéta Gregorová (Piráti) se pak podobně jako Kolář domnívá, že se Orbánovi vymstil jeho „vlastní pokřivený volební systém“ a že díky němu se z Fideszu – který získal jen 55 křesel ze 199 – de facto stává nevýznamná opoziční strana.
„Osobně od nového vedení země očekávám hlavně více proevropský přístup a také dodržování principů právního státu. Evropská unie teď může být jednotnější než kdy dřív. Tuto příležitost musíme využít k posílení obrany a omezení vlivu Ruska. Pokud to nedokážeme, bude to promrhaná šance, což si teď nemůžeme dovolit,“ burcuje Gregorová.