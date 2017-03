Postarám se o všechny, sliboval Trump. Pětina Američanů ale může skončit bez zdravotního pojištění

před 1 hodinou

Američtí republikáni představili v Kongresu návrh na "zrušení a nahrazení" (repeal and replace) reformy zdravotnictví bývalého prezidenta Baracka Obamy. Podle odhadů Rozpočtové kanceláře Kongresu (CBO) by se v rámci nového republikánského systému dramaticky zvýšil počet nepojištěných Američanů. Jen v roce 2018 by jich přibylo 14 milionů a v roce 2026 už by jich bylo v USA celkem 52 milionů, tedy každý pátý Američan. Bílý dům prezidenta Trumpa tvrdí, že analýza je nesmyslná. CBO má ale pověst respektované nezávislé kanceláře. Díky Obamově reformě - republikány tvrdě kritizované - klesl počet nepojištěných Američanů pod 10 procent populace.

Washington - V předvolební prezidentské kampani v USA sliboval Donald Trump, že zruší reformu zdravotnictví svého předchůdce Baracka Obamy.

A že se postará o všechny, kteří "dnes umírají na ulicích".

Po vítězství v amerických volbách a nástupu do Bílého domu prohlásil, že jeho nová reforma, nahrazující tzv. Obamacare, pojistí každého Američana.

"Budeme mít pojištění pro každého. V některých kruzích uvažují tak, že když nejste schopni zaplatit, tak pojištění nemáte. To se nám ale nestane," uvedl Trump pár dní před nástupem do Bílého domu.

Minulý týden, když republikáni v Kongresu zveřejnili plán svého systému zdravotního zabezpečení, napsal prezident Trump na Twitter: "Sněmovna reprezentantů právě představila svůj návrh zákona k odvolání a nahrazení Obamacare. Je čas ukončit tuhle noční můru."

Rozpočtová kancelář Kongresu (CBO) ale teď Trumpovi a jeho republikánům vystavila tvrdé vysvědčení.

Každý pátý z kola ven

Podle její analýzy republikány navržený systém dramaticky zvýší počet lidí bez pojištění.

Hlavně proto, že chudší Američané na něj finančně nedosáhnou.

CBO odhaduje, že jen v roce 2018 by v USA přibylo 14 milionů lidí bez pojištění. Do roku 2026 by bylo celkem nepojištěných už 52 milionů, tedy každý pátý Američan. V současnosti je přitom bez pojištění jen jeden z deseti Američanů.

"Se zprávou důrazně nesouhlasíme. Je prostě nevěrohodná. CBO se mýlí," odmítl závěry analýzy Trumpův ministr zdravotnictví Tom Price.

Rozpočtovou kancelář Kongresu ale považuje většina expertů v USA za politicky nezávislou a její materiály jsou považovány za důležité.

Analýza CBO se může mýlit v konkrétním odhadu počtu lidí bez pojištění, jí předpovězený negativní trend - tedy snížení počtu Američanů se zdravotním pojištěním - je ale nezpochybnitelný.

Republikáni na tenkém ledě

To připouštějí i sami republikáni.

"Řekněme, že CBO má jen z poloviny pravdu. I to by ale mělo být znepokojivé. Bylo by rozumné, abychom zprávu prostudovali a vyřešili některé problémy, které zmiňuje," uvedl známý republikánský senátor Lindsey Graham.

Podle listu Wall Street Journal se už v americkém Senátu formuje skupina republikánských zástupců, kteří tento návrh reformy odmítnou. Požadují, aby systém víc myslel na chudší Američany.

Naznačuje to, na jak politicky tenký led se Donald Trump a jeho republikáni se svým plánem na "zrušení a nahrazení" Obamovy reformy zdravotnictví dostali.

Obamacare? 50 na 50

Tzv. "Obamacare", jak některá média reformu překřtila, je sice mezi republikánskými voliči silně nepopulární a její zrušení bylo jedním z hlavních předvolebních slibů Donalda Trumpa.

Jenže průzkumy veřejného mínění opakovaně ukazují, že jako celek je americká veřejnost v názoru na Obamacare rozpolcená.

Reforma od svého plného spuštění v roce 2013 zpřístupnila zdravotní pojištění dvaceti milionům Američanů. Počet nepojištěných klesl z padesáti na třicet milionů lidí, poprvé v americké historii pod 10 procent populace USA.

Mezi nově pojištěnými jsou přitom i voliči Donalda Trumpa.

Jejich hlas pro republikány podporovaného prezidenta byl ale spíš protestem proti dosavadnímu politickému establishmentu než vědomou podporou zrušení zdravotního pojištění.

A to se nakonec může obrátit proti samotným republikánům.

Členové Kongresu, jejichž volební okrsky nejsou jasně politicky vyhraněné, by už mohli být v příštích volbách na podzim 2018 pod tlakem nespokojených voličů. Tedy těch, které nová Trumpova reforma ze zdravotního pojištění vynechává.

Úspora za velkou cenu

Základem Obamovy reformy zdravotnictví bylo výrazné rozšíření federálně dotovaného programu Medicaid pro chudší Američany.

Stejně jako zřízení takzvaných pojišťovacích burz, kde byla cena za pojištění taky dotovaná státem.

Republikánský návrh chce tyto burzy zrušit. Místo federálních dotací do Medicaid by Američanům na nákup pojištění nabídl daňová zvýhodnění.

Podle CBO by tím republikáni dosáhli jednoho ze svých slibovaných cílů, tedy snížení federálních výdajů. Jejich systém by měl podle odhadů ušetřit během deseti let 337 miliard amerických dolarů.

Podle analýzy CBO to ale bude za cenu toho, že daňové úlevy nevyrovnají současnou míru federální podpory. Pro chudé lidi tak může být zdravotní pojištění znovu cenově nedostupné.

Přibude zároveň lidí, kteří pojištění odmítají.

Na ty se ale v současnosti vztahuje pokuta zavedená v rámci Obamovy reformy. Republikánský návrh tuto penalizaci ruší.

Americká média, která před dvěma lety dlouho pomíjela pozvolný nástup podnikatele Trumpa mířícího do Bílého domu na vlně kontroverzních slibů, teď tento skluz dohánějí.

A pečlivě mapují názory a nálady jeho voličů. Deník Washington Post se ve své reportáži věnoval lidem, kteří se díky Obamacare pojistili. A pak volili Donalda Trumpa.

Čekání na návrat uhlí

Například čtyřiapadesátiletý Clyde Graham z Northforku v okresu McDowell v americké Západní Virginii je už čtyři roky nezaměstnaný. Zdravotní pojištění získal díky Obamově reformě.

V okresu McDowell dostal přitom Donald Trump 74 procent hlasů. Clyde Graham a mnozí další ho volili kvůli jeho slibu obnovit těžbu uhlí v Northforku i jinde.

Útlum těžby této suroviny v oblasti přitom začal ještě před Obamou. A pokud se výrazně nezvednou ceny plynu, není podle ekonomů příliš reálné, že by se za éry Donalda Trumpa uhelné doly znovu otevřely.

Nezaměstnaný Clyde teď zoufale hledá práci před tím, než mu nová reforma zdravotního pojištění odebere i tuto poslední jistotu. A ve svém okolí není rozhodně sám.

Čísla (ne)lžou

Bílý dům přitom tvrdí, že čísla z analýzy CBO jsou nesmyslná. "Je to absurdní," odmítl analýzu CBO Mick Mulvaney, ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Bílého domu.

Podle serveru Politico.com má ale Trumpův tým k dispozici vlastní analýzu, která v zásadě potvrzuje závěry CBO. Počet Američanů bez zdravotního pojištění by se měl i podle tohoto materiálu brzy vyšplhat až na 54 milionů.

autor: Daniel Anýž