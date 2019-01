Konec nadějí: Ve Španělsku našli tělo chlapce v šachtě. Pátráním žila týdny celá země

Španělští záchranáři v noci na dnešek našli mrtvé tělo dvouletého chlapce, který před dvěma týdny spadl do úzké a hluboké šachty v provincii Málaga na jihu země. Informovaly o tom místní úřady. Soustrast rodině vyjádřili mimo jiné královský palác, španělský premiér Pedro Sánchez či herec Antonio Banderas, který z Málagy pochází.

Záchranou malého chlapce žilo dva týdny doslova celé Španělsko, všechny hlavní deníky podrobně sledovaly akci, na níž se podílelo na tři sta lidí. Záchranáři vyhloubili postupně několik šachet, aby se k dítěti bezpečně dostali. Museli přitom být nanejvýš opatrní, protože v prvních dnech byla ještě šance, že by chlapec mohl být živý. V poslední fázi osm horníků a policistů odstraňovalo horninu ručně.

Podle expertů podobné vyhloubení tunelu trvá obvykle několik měsíců, hornina v místě byla navíc velmi tvrdá. Na záchranných pracích se podílela i švédská firma, která dokázala v roce 2010 přesně lokalizovat místo 33 zasypaných horníků v Chile. Ti tehdy v dole přežili 69 dní.

"Celé Španělsko se připojuje k nekonečnému smutku Julenovy rodiny," napsal dnes na twitteru španělský premiér Pedro Sánchez. Kondolenci vyjádřil také královský palác, který zároveň poděkoval všem, kteří se snažili chlapce zachránit. Starosta Málagy Francisco de La Torre vyhlásil ve městě třídenní smutek.

Julen Roselló spadl do zhruba 25 centimetrů širokého a asi 100 metrů hlubokého vrtu, který si nechal majitel pozemku udělat, aby zjistit, zda je v místě voda pro studnu. Chlapec uvázl zhruba ve dvou třetinách šachty. V prvních dnech se objevily spekulace, že není možné, aby do tak úzké šachty hoch spadl. Záchranáři ale našli uvnitř vrtu vlasy a podle DNA zjistili, že patří Julenovi.

Policie zahájila vyšetřování případu. "Zatím nemůžeme nic říci, jen to, že byla nařízena pitva," řekl dnes ráno novinářům na tiskové konferenci zástupce španělské vlády v Andalusii Alfonso Gómez.

Chlapec do šachty spadl 13. ledna, když byl na návštěvě u příbuzných. Místní média popsala, že rodiče připravovali španělské jídlo paellu a dítě jen na minutku spustili z očí. "Manželka zrovna telefonovala a řekla mi, ať na Julena dohlédnu, byl asi pět metrů od mne, ale najednou se rozběhl," popsal tragickou událost otec José. Dodal, že za ním on i jeho sestřenice hned běželi, ale už jen viděli, jak "padá do díry s rukama nahoře".

Podle španělských médií rodiče postihla tragédie již v roce 2017. Jejich tříletý syn Oliver zemřel při procházce po pláži na syndrom náhlého úmrtí.