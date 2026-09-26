Konec „klimatického fundamentalismu“. Klíčová země se vrací k jádru

„Itálie se vrací k výrobě jaderné energie. Je to odvážná a rozumná volba. Dnes dovážíme elektřinu vyráběnou v jaderných elektrárnách sousedních zemí, ale my sami ji vyrábět nemůžeme,“ napsala italská premiérka Giorgia Meloniová po hlasování v parlamentu. Itálie je další zemí EU, která se po letech odmítání vrací k jádru. Klimatickou politiku EU Meloniová označuje za „klimatický fundamentalismus“.
Ve středu se to v římském parlamentu podařilo, i když až napodruhé. K jádru se chtěl vrátit už někdejší premiér Sylvio Berlusconi v roce 2011, ale plán zmařilo referendum, které proběhlo těsně po havárii v japonské Fukušimě.
Italové nyní ruší rozhodnutí z roku 1987, kdy se po jaderné katastrofě v Černobylu rozhodli v celonárodním hlasování opustit jádro. O tři roky později zavřeli své tři funkční a jednu rozestavěnou jadernou elektrárnu. Tím padl plán, přijatý po ropné krizi v 70. letech, jehož cílem bylo vybudovat z jádra hlavní pilíř italské energetiky.
Byla to válka na Ukrajině a s ní spojená energetická krize, která vedla k přehodnocení protijaderného statutu země. Vysoké ceny plynu a elektřiny dopadly jak na domácnosti, tak na italský průmysl.
Do toho s nástupem umělé inteligence, masivním zakládáním datových center a elektrifikací dopravy i průmyslu dramaticky roste spotřeba elektrické energie. Cíle Evropské unie dosáhnout uhlíkové neutrality přitom nutí Itálii odstavovat elektrárny na jediný vlastní zdroj – uhlí.
V současnosti jsou největším zdrojem italské elektřiny plynové zdroje (cca 45 procent), což činí zemi zranitelnou při výkyvech cen například v důsledku americké války s Íránem. Necelou pětinu spotřeby zajištuje fotovoltaika, vodní elektrárny dalších 12 až 14 procent. Uhlí pak pokrývá jen zhruba procento italské elektřiny. Zhruba 15 procent elektřiny země dováží.
Vláda argumentovala tím, že nedává smysl dovážet elektřinu vyrobenou v jaderných elektrárnách ve Francii a Švýcarsku. Neplánuje ale stavbu klasických jaderných elektráren. Vláda vsadila na modulární reaktory nové generace (SMR a AMR), které jsou menší a bezpečnější, s nižšími pořizovacími náklady a snáze se pro ně hledají lokality.
Itálie není jedinou zemí EU, která se po letech odmítání vrací k jádru. Švédsko zrušilo předchozí omezení na počet reaktorů i lokality. Plánuje vybudovat do roku 2045 ekvivalent až desítky nových velkých bloků.
Belgie v roce 2025 zrušila zákon o ukončení jaderné energie z roku 2003. Původně plánované úplné odstavení reaktorů bylo zrušeno a provoz stávajících elektráren se prodlužuje. Dánsko a Irsko zahájily legislativní kroky k ukončení desítky let trvajících zákazů jaderné energie.
Polsko staví svou první jadernou elektrárnu a plánuje síť malých modulárních reaktorů (SMR) pro nahrazení uhelných zdrojů. Nizozemská vláda počítá s výstavbou dvou až čtyř nových velkých reaktorů, které doplní stávající jediný reaktor.
Rozšíření svých jaderných kapacit plánují i Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko a Chorvatsko. Jedinou velkou výjimkou tak zůstává Německo, které v dubnu 2023 odstavilo své poslední tři jaderné elektrárny.
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