Konec jednoznačné podpory Izraele demokraty. Hlasování o zastavení podpory stranu rozdělilo

Americká Sněmovna reprezentantů dnes zamítla návrh na zastavení finanční pomoci pro Izrael. Pro jeho přijetí ale hlasovala téměř polovina demokratických kongresmanů, což je známkou zásadní změny v postoji k dlouholetému spojenci Spojených států.
Zákonodárci opatření zamítli v poměru 314 ku 104 hlasům. Píše o tom agentura Reuters.
Dodatek návrhu rozpočtového zákona ministerstva zahraničí předložil republikánský kongresman Thomas Massie z Kentucky. Pro jeho přijetí hlasovalo 103 demokratů a jeden republikán. Jedná se o ostrý odklon od předchozích let, kdy návrhy o podpoře Izraele americký Kongres schvaloval téměř jednohlasně, píše Reuters.
Opatření by znemožnilo použití jakýchkoli prostředků z rozpočtového zákona ve prospěch Izraele a zablokovalo by roční financování ve výši 3,3 miliardy dolarů (69,7 miliardy Kč), které Washington Izraeli poskytuje.
„Panuje skutečný pocit, že současný stav nemůže pokračovat,“ řekla podle webu Politico před hlasováním demokratická kongresmanka Katherine Clarková z Massachusetts.
„Neměli bychom se podílet na obětech v Gaze“
V demokratických primárkách před volbami do Kongresu progresivní kandidáti vystupující proti podpoře Izraele v řadě případů poráželi stávající kongresmany usilující o znovuzvolení. Veřejně se zřekli financování proizraelskými lobbistickými skupinami a přislíbili, že promění vztah USA s touto zemí.
Republikán Massie se staví proti veškeré zahraniční pomoci, ale uvedl, že v tomto případě zároveň reaguje na velký počet civilních obětí izraelských útoků na Pásmo Gazy. „V Gaze je 70 tisíc obětí a nemyslím si, že bychom se na tom měli podílet,“ řekl ve sněmovní debatě.
Hlasování ve Sněmovně reprezentantů by mělo spíše symbolický význam i pokud by dodatek podpořilo. Aby byl uzákoněn, musel by ho ještě schválit Senát. Následně by čelil téměř jistému vetu prezidenta Donalda Trumpa, pro něhož je podpora Izraele jedním z ústředních bodů zahraniční politiky.
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