Konec Churchilla na britských bankovkách. Nahradit ho mají zvířata

Anglická národní banka plánuje na nové sérii bankovek nahradit historické osobnosti motivy britské přírody. Skončit by tak mohla více než padesátiletá tradice zobrazování významných Britů, jako byli Winston Churchill, Alan Turing nebo Jane Austenová.
Centrální banka uvedla, že přechod k motivům divoké přírody je příležitostí připomenout další důležitý aspekt Spojeného království. Nové bankovky mají být zároveň odolnější vůči padělání a jejich ochranné prvky by měly být snáze rozpoznatelné, uvádí deník The Independent.
Loni banka vyhlásila veřejnou debatu o novém tématu pro bankovky. Podmínkou bylo, aby zvolené téma nerozdělovalo společnost. Největší podporu nakonec získalo právě téma britské přírody, pro které hlasovalo 60 procent respondentů. Architektura a památky skončily na druhém místě a historické osobnosti až na třetím.
„Nedokážu si představit horší chvíli, kdy to udělat“
Rozhodnutí vyvolalo v britských politických kruzích vlnu kritiky. „Chtějí sundat Winstona Churchilla z pětilibrových bankovek. Věřili byste tomu?“ uvedl na síti X předseda Liberálních demokratů Ed Davey.
„Nedokážu si představit horší chvíli, kdy to udělat. V Evropě zuří válka a my bychom si měli připomínat britský odpor proti nacistům a uctívat oběti generace, která vybojovala druhou světovou válku – ne odstraňovat Churchilla z bankovek,“ dodal.
„Je velmi smutné, že za vlády labouristů jsou naši národní hrdinové považováni za příliš kontroverzní na to, aby byli na bankovkách. Většina zemí svou historii oslavuje – my bychom měli také,“ uvedl poslanec Alex Burghart z Konzervativní strany.
Další konzultace je plánována na letošní léto a zaměří se na konkrétní podobu přírodních motivů. Ty mohou zahrnovat například rostliny, krajinu nebo zvířata. Nové bankovky se do oběhu dostanou až za několik let, portrét panovníka na nich však zůstane.
Kontroverze kolem výběru osobností
Historické osobnosti se na britských bankovkách objevují už více než 50 let. Prvním člověkem vyobrazeným vedle panovníka byl v roce 1970 spisovatel William Shakespeare, jehož portrét se objevil na dvacetilibrové bankovce.
Přechod k přírodním motivům by podle deníku The Telegraph mohl ukončit dlouholeté a často kontroverzní debaty o tom, které historické osobnosti mají být na bankovkách vyobrazeny.
Například v roce 2019, kdy byl na padesátilibrovou bankovku vybrán matematik Alan Turing, iniciativa Banknotes of Colour shromáždila 150 tisíc podpisů pod peticí, která požadovala, aby byl místo něj zobrazen představitel etnické menšiny.
Vzhledem ke stále většímu využívání elektronických platebních metod hotovostní placení ve Spojeném království klesá. Podle Bank of England je však pro zhruba 15 procent obyvatel hotovost stále preferovaným způsobem placení.
Nespíte po změně času? Zázrak na nespavost bez předpisu není pro každého, varují lékárníci
Přechod na letní čas každý rok připraví Čechy o hodinu spánku. Pro mnoho lidí to znamená rozhozený biorytmus, únavu i problémy s usínáním. Není proto divu, že stále častěji sahají po doplňcích s melatoninem. Podle farmaceutky Pavly Horákové ale nejde o univerzální řešení. „Melatonin může být dobrý sluha, ale špatný pán,“ říká s tím, že při neuváženém užívání může mít doplněk stravy i opačný efekt.
Trump chce vyslat do boje proti ajatolláhům nového spojence. Doplatí na to?
Donald Trump před týdnem telefonoval kurdským předákům, aby jim nabídl leteckou podporu a další pomoc při ofenzívě proti Íránu. Znamená to možný zvrat ve válce, dosud vedené jen ze vzduchu?
Bém plánuje comeback. Do boje o primátorský post ale vstoupí v nových barvách
Ačkoliv je stále členem opoziční ODS, spojil se pražský exprimátor a psychiatr Pavel Bém s Andrejem Babišem. Nejprve mu pomáhal sepsat vládní program pro oblast drog a duševního zdraví, teď se podle informací Aktuálně.cz chystá za ANO kandidovat v Praze. Cíl: primátorský post.
Nosková a její snové tažení. V Kalifornii čeká Češku žhavé semifinále proti Sabalenkové
Tenistka Linda Nosková porazila ve čtvrtfinále v Indian Wells 6:2, 4:6, 6:2 Australanku Talii Gibsonovou a na turnaji přezdívaném "pátý grandslam" postoupila do semifinále. V něm jednadvacetiletou Češku čeká světová jednička Aryna Sabalenková z Běloruska.
Olomouc v prvním osmifinále Konferenční ligy remizovala s Mohučí
Fotbalisté Olomouce remizovali v úvodním osmifinálovém utkání Konferenční ligy doma s Mohučí 0:0. Hanáci udrželi v šestém soutěžním zápase v řadě neporazitelnost, ale zároveň na 11 utkání protáhli sérii, během níž český tým na pohárové scéně neporazil zástupce bundesligy.