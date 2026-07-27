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Zahraničí

Konec ambasády v Česku. Nový kolumbijský prezident plánuje rozsháhlé změny v diplomacii

ČTK

Zvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella plánuje zrušit 14 velvyslanectví své země včetně ambasády v Česku. Pravicová hlava jihoamerické země zároveň hodlá přerušit diplomatické styky s Kubou a s Nikaraguou, obnovit vztahy s Izraelem a ukončit plány na otevření velvyslanectví na palestinském území, napsala v pondělí média.

Kolumbijský prezidentský kandidát Abelardo De La Espriella mluví ke svým příznivcům po prvním kole prezidentských voleb..
Kolumbijský prezidentský kandidát Abelardo De La Espriella mluví ke svým příznivcům po prvním kole prezidentských voleb.Foto: REUTERS – Sergio Acero
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Nový prezident, který se ujme úřadu 7. srpna, vyhlásil, že chce optimalizovat provoz diplomatických misí a posilovat pozici Kolumbie v místech, kde vidí „strategické příležitosti“. Mezi ambasádami, které považuje za zbytečné, je vedle té v Česku také velvyslanectví v Maďarsku, Rumunsku a v některých afrických, asijských či karibských zemích. Pouze v případě Kuby a Nikaraguy však Kolumbie spojí zrušení ambasády s přerušením diplomatických vztahů.

„Má vláda nebude mít žádná pouta s tyraniemi,“ uvedl s odkazem na autoritářské vlády obou totalitních zemí.

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Kolumbie své velvyslanectví v Praze otevřela loni v červenci za vlády končícího levicového prezidenta Gustava Petra. Velvyslankyně Solangel Ortizová uvedla, že v Česku oficiálně žije téměř 1100 Kolumbijců. Velvyslanectví se vedle ekonomické a obchodní agendy zaměřilo také na kulturní diplomacii a výuku španělštiny.

De la Espriella již v polovině července uvedl, že má v úmyslu obnovit diplomatické vztahy s Izraelem, které jsou přerušené od roku 2024, a přesunout kolumbijské velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma. Naopak se rozhodl zrušit Petrův plán na otevření diplomatického zastoupení na palestinském území.

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Krajně pravicový podnikatel a favorit amerického prezidenta Donalda Trumpa zvítězil v červnových volbách s náskokem jednoho procentního bodu před levicovým sokem Ivánem Cepedou.

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