„Jsme vděční ruským pohraničníkům za to, že po všechny ty roky střežili naše hranice. Myslím si ale, že v nadcházejících letech budeme muset plně převzít odpovědnost za ochranu naší státní hranice,“ řekl po jednání vlády arménský premiér Nikol Pašinjan. Vrcholí tím odpoutávání Arménie od dosavadního ruského spojence.
Ruští pohraničníci jsou v zemi od roku 1992, kdy Moskva podpořila Jerevan ve válce se sousedním Ázerbájdžánem. „Naše suverenita a nezávislost jsou důležité, stejně jako naše politická nezávislost,“ vysvětlil premiér. Pašinjan svůj krok načasoval týden před návštěvou Moskvy.
Setkání obou státníků mají silný náboj. V létě se střetli přímo před kamerami během návštěvy arménského premiéra v Kremlu. Ve zjevné narážce na situaci v Rusku Pašinjan řekl, že „Arménie je demokratická země. Naše sociální sítě jsou stoprocentně svobodné, bez jakýchkoli omezení. V našich věznicích není ani jeden politický vězeň.“
Když se Pašinjan sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, okomentoval to bývalý ruský prezident Medveděv slovy: „Dva rusofobní bezmozci, kteří skvěle hovoří rusky, se spolu dnes v Jerevanu bavili špatnou angličtinou. Chybí už jen Trump a Vance, aby těm ignorantům dali zápočet z angličtiny.“
Video: Arménský premiér Putinovi řekl, že Arménie je demokracie se svobodným internetem a bez politických vězňů
Koncem září Pašinjan vyzval Rusy, aby opustili svou vojenskou základnu v zemi. Arménie také zmrazila své členství v Moskvou vedené Smlouvě o kolektivní bezpečnosti (CSTO) – mezinárodní organizaci pro oblast obrany a bezpečnosti, která zahrnuje šestici zemí bývalého Sovětského svazu: Arménii, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Tádžikistán.
Pašinjan také oznámil, že Jerevan má v úmyslu v blízké budoucnosti zahájit proces podání žádosti o členství v Evropské unii. Tím by došlo i k ukončení členství Arménie v Ruskem řízené Eurasijské ekonomické unii (EAEU).
Moskva na snahy Jerevanu o sbližování s EU reagovala omezením arménského dovozu. Kreml vyhlásil plošný zákaz dovozu tradičního arménského zboží – na ruském trhu ze dne na den skončily arménské minerální vody, květiny a vyhlášený arménský koňak. Ruská vláda navíc hrozí drastickým zvýšením cen za plyn.
Arménie měla od rozpadu Sovětského svazu úzké vztahy s Ruskem. Vnímala ho jako spojence proti sousednímu Ázerbájdžánu, se kterým vedli Arméni válku o enklávu Náhorní Karabach. Po obsazení Karabachu Ázerbájdžánem a ukončení války na podzim 2023 obě země opatrně normalizují své vztahy a odvracejí se od Ruska, které už ve sporu nehraje roli arbitra.
Místo po Rusku rychle zaplňují Spojené státy. V srpnu 2025 Donald Trump v Bílém domě zprostředkoval společnou deklaraci Pašinjana a ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva, která má ukončit desítky let trvající konflikt. Formální mírová smlouva sice dosud podepsaná není, tento týden se ale v jižní arménské provincii Sjunik začala stavět takzvaná Trumpova cesta za mezinárodní mír a prosperitu (TRIPP).
Zhruba 43 kilometrů dlouhá trasa se silnicí, železnicí, elektrickým vedením a optickými kabely propojí Ázerbájdžán s jeho exklávou Nachičevan. Podle rámcové dohody bude společnost, která ji postaví a bude provozovat, ze 74 procent patřit americké straně a z 26 procent Arménii. Jerevan si ponechá kontrolu nad celnicí a správou. „Takovou agendu, jakou teď máme se Spojenými státy, jsme nikdy předtím neměli,“ řekl magazínu Foreign Policy arménský velvyslanec ve Washingtonu Narek Mkrtčjan.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Rusko se brzy rozpadne, tvrdí armádní jestřáb. Putinovi radí, jak zabránit krveprolití
Vladimir Putin vede Rusko k zániku a měl by dobrovolně předat moc. Myslí si to třiaosmdesátiletý generálplukovník ve výslužbě Leonid Ivašov, který v minulosti zastával vysoké funkce v sovětské i ruské armádě. V rozhovoru pro projekt Perechvat Upravlenija přišel s varováním, že válka na Ukrajině rozkládá zemi zevnitř a k jejímu kolapsu by podle něj mohlo dojít už příští rok.
ŽIVĚ Překvapivý dopad války na Ukrajině. Rusové zakázali vývoz základní potraviny
Ruská vláda v pátek zakázala na půl roku vývoz pohanky. Krok odůvodnila snahou stabilizovat situaci na domácím trhu s potravinami. Pohanka patří v Rusku i na Ukrajině k základním potravinám a je neodmyslitelnou součástí jídelníčku. Loni bylo v Rusku oseto pohankou okolo 708 tisíc hektarů. Hlavním dovozcem ruské pohanky se letos stala Čína.
„Tohle mi napsali.“ Ministr za Motoristy překvapil neznalostí, Vystrčil se do něj pustil
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v Senátu vysvětloval, proč česká novela stanoví pro sběr různých druhů baterií odlišná pravidla podle typu obce. „Omlouvám se, tohle mi napsali,“ řekl během debaty. „A četl jste ten zákon?“ reagoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ministrovi vytkl, že se odvolával na požadavek, který evropské nařízení neobsahuje.
Tohle není legrace. Robopsy s puškami poslali proti lidem, nemají žádné zábrany
Robotické čtyřnohé stroje s připevněnými útočnými puškami se pohybují po chodbách a zdolávají schodiště po boku ozbrojených vojáků. Do boje proti haitským gangům je vyslal salvadorský prezident Nayib Bukele. Technologie jako z dystopické sci-fi ale budí vážné obavy, nepodléhá totiž etickým pravidlům.