"Končím s Republikány," vzkázal vlivný muž americké pravice

Vlivný americký konzervativní komentátor Tucker Carlson v podcastu prohlásil, že končí s podporou Republikánské strany a nebude ji volit. Carlson mimo jiné kritizuje rozhodnutí republikánského prezidenta Donalda Trumpa vstoupit do války s Íránem.
Několik měsíců před listopadovými volbami do Kongresu tak zavrhl politickou stranu, kterou desítky let obhajoval jako komentátor, mimo jiné během působení na postu moderátora televize Fox News, píší média.
Carlsonovo vyjádření podtrhuje štěpení Trumpova hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou), napsal zpravodajský web Axios. Republikáni jsou podle webu rozděleni ohledně války s Íránem či Trumpova přístupu k ekonomice.
"Končím. A pokud končím já, myslím, že končí mnoho dalších lidí," řekl Carlson v podcastu Can't Be Censored (Nelze cenzurovat) o podpoře Republikánské strany. Epizoda zveřejněná ve čtvrtek vzbudila pozornost médií a uživatelů sociálních sítí v pondělí. Od roku 2023, kdy Carlsona propustila Fox News, získal jeho vlastní podcast The Tucker Carlson Show mnoho posluchačů a sledujících.
Carlson se podle stanice CNN v poslední době odkláněl od Republikánské strany. Trumpovo rozhodnutí rozpoutat válku s Íránem to ještě umocnilo. Carlson podpořil Trumpa v prezidentské kampani před dvěma lety. Po únorovém začátku blízkovýchodního konfliktu se ovšem omluvil za podporu Trumpa a za "klamání lidí" s tím, že to nebyl jeho záměr.
"Nepodpořil bych Republikánskou stranu. Neexistuje šance, že bych Republikánskou stranu podpořil," prohlásil nyní Carlson.
Konzervativní komentátor tvrdí, že válka s Íránem začala na popud Izraele a na úkor Američanů. Republikánskou stranu přitom nařkl, že selhala při zastupování vlastních voličů, amerických občanů a celého národa.
"Rozhodují se na základě jiných kritérií - co je nejlepší pro tuto firmu, co je nejlepší pro Izrael, co je nejlepší pro naše dárce," řekl Carlson v podcastu o republikánech. "Nejde jen o to, že se vydali špatným směrem. Je to nepřijatelné, je to vlastizrada, je to nemorální a takhle to nemůže pokračovat," dodal.
Carlson uvedl, že Republikánskou stranu podporoval 35 let. "Není možné pro takové lidi hlasovat," prohlásil nyní. Demokratickou stranu se podle svých slov také nechystá volit a není si jistý, komu v budoucnu dá svůj hlas.
"Tucker není jediný, kdo skončil s podporou Republikánské strany. Mnoho z nás toho má plné zuby a nepodpoříme stranu, která zrazuje své voliče a zemi," napsala v pondělí bývalá republikánská kongresmanka a někdejší Trumpova stoupenkyně Marjorie Taylorová Greeneová na sociální síti X. Dodala, že rozkol s republikány ale neznamená podporu demokratů.
Mohlo by vás také zajímat: Nikdo jiný by to nedokázal, chlubil se Trump. Doma ale schytal studenou sprchu
ŽIVĚ Ukrajina hlásí zraněné po ruských útocích, v Kyjevě byl poplach
Nejméně šest lidí utrpělo zranění při večerních a nočních ruských vzdušných útocích v několika oblastech Ukrajiny, uvedli tamní představitelé. Poplach vyhlásilo rovněž hlavní město Kyjev, napsala agentura Reuters. V nově zveřejněné bilanci ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky si za celé pondělí vyžádaly pět mrtvých a 29 zraněných, uvedl list Ukrajinska pravda.
Muž se zbraní policii stále uniká, zřejmě změnil auto. Pátrá po něm i vrtulník
V Čelákovicích u Prahy byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Ozbrojený muž je pětapadesátiletý Petr Šimon a je ve špatném psychickém stavu. Policie po něm pátrá, ale zatím netuší, kde přesně se muž pohybuje.
Část Krymu je bez proudu. Poloostrov čelí masivním úderům, úřady zavřely klíčový most
Část Ruskem okupovaného Krymu zasáhly po nočním útoku výpadky elektřiny. Energetická společnost Krymenergo oznámila nouzové opravy a uvedla, že dodávky chce obnovit do 24 hodin.
Kárný senát zrušil výtku Lastovecké kvůli rozhovoru o bitcoinové kauze
Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké kvůli jejímu rozhovoru souvisejícímu s takzvanou bitcoinovou kauzou. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Proti úternímu rozhodnutí kárného senátu nelze podat stížnost.