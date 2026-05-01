Přeskočit na obsah
Benative
1. 5.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Končí další americká diplomatka v Kyjevě. Důvodem je Trump, tvrdí její předchůdkyně

Odchází americká velvyslankyně v Kyjevě

Zuzana Marková
Americké ministerstvo zahraničí ve středu 29. dubna oznámilo, že na své pozici končí americká chargée d’affaires na Ukrajině Julie Davisová. Ta přitom vystřídala svou předchůdkyni ve vedení ambasády USA v Kyjevě Bridget Brinkovou teprve vloni v dubnu.

Julie Davisová zastávala v uplynulém roce dvojí roli – vedla ambasádu jak na Ukrajině, tak na Kypru. Zatímco na Kypru se své úlohy ujala už v roce 2023, na postu v Kyjevě nebyla Senátem oficiálně potvrzena. Kdo ji nahradí, zatím není jasné, píše server Euronews.

Její předchůdkyně Brinková před rokem rezignovala kvůli přístupu administrativy Donalda Trumpa k válce na Ukrajině a zaznívají spekulace, že to sehrává svou úlohu i v případě Davisové.

„Rezignovala jsem na post velvyslankyně USA na Ukrajině, když Trump opakovaně stál na straně Putina proti našemu demokratickému partnerovi. Nyní dělá totéž i má nástupkyně,“ napsala Brinková ve středu na síti X.

Americké ministerstvo zahraničí tvrzení o neshodách Davisové s postupem stávající administrativy USA odmítá.

Nejnovější videa
Další videa
