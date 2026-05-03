Koncert Shakiry na pláži Copacabana přilákal dva miliony lidí

Shakira holds open concert at Copacabana beach in Rio de Janeiro
Shakira. |
Foto: REUTERS
ČTK

Kolumbijská zpěvačka Shakira měla v noci na neděli na pláži Copacabana v Riu de Janeiro, jež se řadí k hlavním turistickým lákadlům Brazílie, koncert pro více než dva miliony lidí. Vstup byl zdarma.

Koncert začal v sobotu kolem 23:00 místního času (v neděli 4:00 SELČ) tedy o více než hodinu později, než bylo plánováno. Fanoušci Shakiru přivítali nadšeným jásotem a bouřlivým potleskem, zatímco nad jejich hlavami kroužily drony, které na obloze vykreslily portugalský nápis „Miluji tě, Brazílie“.

Megastar s dojetím zavzpomínala na svou první návštěvu Brazílie před zhruba třiceti lety. „Přijela jsem sem v osmnácti a snila o tom, že vám jednou budu zpívat,“ řekla krátce po příchodu na pódium. „A teď se podívejte. Život je kouzelný,“ uvedla.

Oblíbená popová hvězda zazpívala hity jako Hips Don’t Lie, La Tortura či La Bicicleta. Koncert vyvrcholil skladbou BZRP Music Sessions #53/66, která vznikla po jejím rozchodu se španělským fotbalistou Gerardem Piquém. Během koncertu si našla chvíli i na oslavu ženské odolnosti. „My ženy se pokaždé, když padneme, zvedneme o trošku moudřejší,“ vzkázala publiku.

Starosta Ria Eduardo Cavaliere uvedl na síti X, že koncert přilákal až dva miliony lidí. „She-Wolf se v Riu zapsala do historie,“ napsal s odkazem na zpěvaččin hit z roku 2009.

Loni podobný megakoncert na Copacabaně měla Lady Gaga a v roce 2024 královna popu Madonna.

„Zmrazení mění strukturu škrobu tak, že vzniká rezistentní škrob, který se v tenkém střevě plně nestráví," vysvětluje gastroenterolog Joseph Salhab.

Nejdřív zmrazit, poté opéct. Malá změna v ukládání pečiva může ovlivnit hlad i večerní přejídání

Na první pohled nenápadný zvyk: místo do spíže dát chleba do mrazáku. Přesto se právě kolem něj rozjela debata, která se točí i kolem hubnutí, hladu a výkyvů energie během dne. Může tak jednoduchý krok skutečně ovlivnit, kolik toho sníme – nebo jde jen o další přeceňovaný trik? Trend, který se šíří sociálními sítěmi, má překvapivě oporu ve vědě. Jen je potřeba znát i jeho limity.

