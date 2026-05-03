Koncert Shakiry na pláži Copacabana přilákal dva miliony lidí

Kolumbijská zpěvačka Shakira měla v noci na neděli na pláži Copacabana v Riu de Janeiro, jež se řadí k hlavním turistickým lákadlům Brazílie, koncert pro více než dva miliony lidí. Vstup byl zdarma.
Koncert začal v sobotu kolem 23:00 místního času (v neděli 4:00 SELČ) tedy o více než hodinu později, než bylo plánováno. Fanoušci Shakiru přivítali nadšeným jásotem a bouřlivým potleskem, zatímco nad jejich hlavami kroužily drony, které na obloze vykreslily portugalský nápis „Miluji tě, Brazílie“.
Megastar s dojetím zavzpomínala na svou první návštěvu Brazílie před zhruba třiceti lety. „Přijela jsem sem v osmnácti a snila o tom, že vám jednou budu zpívat,“ řekla krátce po příchodu na pódium. „A teď se podívejte. Život je kouzelný,“ uvedla.
Oblíbená popová hvězda zazpívala hity jako Hips Don’t Lie, La Tortura či La Bicicleta. Koncert vyvrcholil skladbou BZRP Music Sessions #53/66, která vznikla po jejím rozchodu se španělským fotbalistou Gerardem Piquém. Během koncertu si našla chvíli i na oslavu ženské odolnosti. „My ženy se pokaždé, když padneme, zvedneme o trošku moudřejší,“ vzkázala publiku.
Starosta Ria Eduardo Cavaliere uvedl na síti X, že koncert přilákal až dva miliony lidí. „She-Wolf se v Riu zapsala do historie,“ napsal s odkazem na zpěvaččin hit z roku 2009.
Loni podobný megakoncert na Copacabaně měla Lady Gaga a v roce 2024 královna popu Madonna.
Oscarový režisér Talankin dorazí na festival v Českém Těšíně s nalezenou soškou
Ruský režisér Pavel Talankin v neděli dorazí do Českého Těšína na Karvinsku na Mezinárodní filmový festival Kino na hranici. Přijede i s oscarovou soškou, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi popisující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, řekla mluvčí festivalu Alexandra Vysloužilová.
Letiště Karlovy Vary podle Babiše přejde pod armádu, hejtmanství o tom jedná
Letiště Karlovy Vary přejde pod armádu, uvedl dnes na síti X premiér Andrej Babiš (ANO). Podle hejtmana Petra Kubise (ANO) kraj nyní jedná s předsedou vlády o tom, na koho by mělo být letiště převedeno a za jakých podmínek.
Slzný plyn, panika a konec. Brit odmítl boxovat kvůli děsivým podmínkám
Velký boxerský večer v Nigérii se změnil v chaos. Slzný plyn a panika vyhnaly britského boxera z haly.
ŽIVĚ "Převážely ruskou ropu. Už nebudou," oznámil Zelenskyj zásah dvou ruských tankerů
Ukrajinští vojáci u vjezdu do přístavu v Novorossijsku zasáhli dva tankery patřící do ruské stínové flotily, oznámil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tato plavidla se podle něho aktivně používala k převozu ruské ropy. "Už nebudou," dodal Zelenskyj.
Nejdřív zmrazit, poté opéct. Malá změna v ukládání pečiva může ovlivnit hlad i večerní přejídání
Na první pohled nenápadný zvyk: místo do spíže dát chleba do mrazáku. Přesto se právě kolem něj rozjela debata, která se točí i kolem hubnutí, hladu a výkyvů energie během dne. Může tak jednoduchý krok skutečně ovlivnit, kolik toho sníme – nebo jde jen o další přeceňovaný trik? Trend, který se šíří sociálními sítěmi, má překvapivě oporu ve vědě. Jen je potřeba znát i jeho limity.