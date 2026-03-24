Konce války se dočkají jen mrtví, píše Zelenského rival a varuje před „zónou smrti“ v Íránu

Bývalý ukrajinský generál Valerij Zalužnyj varuje před konfliktem v okolí Perského zálivu. Spolu s válkou na Ukrajině totiž mohou pomalu přerůst v globální konflikt. Kritizuje také neschopnost světových lídrů jednat.
„Jen mrtví se dočkají konce války,“ uvozuje svůj komentář známým citátem, připisovaným Platónovi, v deníku The New Voice of Ukraine bývalý velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec Kyjeva ve Velké Británii Valerij Zalužnyj. Zamýšlí se také nad současným vedením konfliktu, ale i selháním světových lídrů.
Současný vojenský střet na Ukrajině je podle jeho názoru problém, který vyplývá z povahy dějin a jejich opakování. Nyní ale vše dospělo do bodu zlomu, varuje. K současné válce na Ukrajině se totiž přidal i další konflikt.
„Současná válka na Blízkém východě je největším konfliktem 21. století v této oblasti, co se týče intenzity útoků a počtu zapojených zemí. A podle všeho to ještě není konec,“ píše Zalužnyj. Mezi oběma válkami podle něj existuje paralela, která povede k dalším obětem.
Za analogické označuje neschopnost světových lídrů učinit rozhodnutí globálních rozměrů. Zalužnyj ostře kritizuje současné světové elity a summity jako například Světové ekonomické fórum v Davosu. Z nich se podle Zalužného staly pouhé mediální platformy, které postrádají odvahu činit rozhodnutí s globálním dosahem. A právě nerozhodnost a snaha „zacházet opatrně“ s ruskou expanzí vedla podle něj k tomu, že se konflikty nyní mění v globální hrozbu.
„A tak to bude pokračovat až do globální války. Nebo do války, v níž se počet lokálních konfliktů co do intenzity a následků bude blížit třetí světové válce?“ píše bývalý generál. Zalužnyj je přitom v současnosti vnímán jako rival Zelenského a spekuluje se o jeho eventuální kandidatuře na post ukrajinského prezidenta.
Válku podle jeho mínění může ukončit jen silná osobnost – a mezi historickými osobnostmi jmenuje například Winstona Churchilla, Franklina Roosevelta či Charlese de Gaulla – tedy lidí, na kterých podle něj spočívala odpovědnost za mír a budoucnost. Současná válka na Ukrajině podle něj směřuje k opotřebovávacímu konfliktu, který ale jednou musí skončit.
V této souvislosti pak varuje před konfliktem, který právě probíhá v Perském zálivu. Varuje především před pozemní operací v Íránu. „Bylo by velmi nebezpečné, kdyby se některá ze stran pokusila otestovat, jak ‚zóna smrti‘ (narážka na části ukrajinsko-ruské fronty, které jsou pod neustálým dohledem a kde hojně operují drony pozn. red.) funguje v pouštní oblasti. To by byla katastrofa,“ varuje bývalý generál.
A jak dále píše: „Ukrajina nepotřebuje čas na přípravu a konání voleb, ale mír vybojovaný ve válce, který zajistí budoucnost našim dětem.“
Video: Slabá důvěra v NATO? Výzkumník popsal podmínky, které mohou přispět ke třetí světové
Průzkum průzkumů: Babiš má nevídaný náskok na druhého, rozpad Spolu zatřásl historií
Propast mezi preferencemi dvou nejsilnějších stran se zvětšila na téměř 20 procentních bodů. To je největší odstup v historii nejen samostatné České republiky, ale i demokratického Československa. V nižších patrech probíhají bitvy o přízeň zbylých voličů, jsou to však hry s nulovým, či dokonce záporným součtem.
Energetik varuje – může nás zachránit jediný zdroj energie
Evropa vsadila na obnovitelné zdroje a plyn jako překlenovací zdroj. Jenže co když nesvítí a nefouká a k tomu vypukne válka v Perském zálivu? Řada asijských zemí se vrací k uhlí, které se Evropa snaží utlumit. Byl odklon od uhlí rozumný? Nestačí nám obnovitelné zdroje? Energetický expert Jan Vondráš, autor tzv. prezidentské analýzy české energetiky, nastiňuje možné scénáře.
AI mění kyberútoky. Firmy na to nejsou připravené, říká Filip Štolle
Kybernetické hrozby rostou a zrychlují se i díky nástupu umělé inteligence.
Muchová jako demoliční četa, další Češka zničila mladou ikonu. Menšík titul neobhájí
Tenistka Karolína Muchová deklasovala ve 4. kole turnaje v Miami za hodinu 6:0, 6:2 Alexandru Ealaovou z Filipín a postoupila do čtvrtfinále. Jakub Menšík loňský senzační titul neobhájí, ve 3. kole ho porazil v téměř tříhodinové bitvě 7:6, 4:6, 7:6 domácí Američan Frances Tiafoe. Rozhodující tie-break Menšík prohrál 11:13.