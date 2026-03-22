Přeskočit na obsah
Benative
22. 3. Leona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Komunální volby v Bavorsku: Mnichov bude mít poprvé primátora ze Zelených

ČTK

Bavorské hlavní město Mnichov bude mít poprvé v dějinách primátora ze strany Zelených. Bude jím 35letý Dominik Krause. Vyplývá to z průběžných výsledků nedělního druhého kola komunálních voleb. Současný primátor města Dieter Reiter už uznal porážku.

Letecký pohled na mnichovské Altstadt s Frauenkirche, město s vysokými tržními nájmy a cílenými programy dostupného bydlení.Foto: PhotoLondonUK / Shutterstock
Reklama

Rieterova sociální demokracie (SPD) vládla z radnice bavorské metropoli nepřetržitě od roku 1984. Bavorská média označují výsledek za senzaci. Po sečtení více než dvou třetin volebních okrsků má Krause zhruba 58 procent hlasů, Reiter jen 42 procent.

Dosavadní šéf mnichovské radnice svému nástupci už také gratuloval. „Zpackal jsem to, byla to moje vina,“ řekl svým příznivcům. Dodal, že dnešní den je posledním jeho politické kariéry. Primátorem byl Reiter dvanáct let.

První kolo komunálních voleb se v Bavorsku konalo před dvěma týdny. V Mnichově se do druhého kola probojovali z prvního místa Reiter a z druhého Krause, který byl dosud na radnici zástupcem primátora. Třetí kandidát, člen konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU) Clemens Baumgärtner, podpořil před dnešním druhým kolem Reitera.

V roce 2020 získal Reiter v prvním kole 47,9 procenta hlasů, v druhém pak 71,7 procenta. Jeho kampaň ale nyní ovlivnila kauza kolem jeho činnosti v dozorčí radě fotbalového klubu FC Bayern. Primátor se postu v radě minulý týden vzdal.

Reklama
Reklama

Mladý zelený politik Krause, který se otevřeně hlásí ke své homosexualitě, v kampani sliboval zlepšení dostupnosti bydlení a boj proti vysokým nájmům, které bavorskou metropoli trápí. Sliboval vnést „čerstvý vítr“ do stojatých vod mnichovské politiky.

V Bavorsku, které má zhruba 13,3 milionu obyvatel, se v neděli rozhodovalo o starostech a primátorech více než 250 obcí a měst a vedení 29 zemských okresů.

Například v Norimberku podle všeho funkci obhájil primátor z CSU Marcus König, naopak v Augsburgu zřejmě dosavadní šéfka radnice Eva Weberová z CSU prohrála souboj s vyzývatelem z SPD Florianem Freundem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Stoupající kouř po izraelském leteckém útoku na Bejrút v Libanonu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama