Komunální volby v Bavorsku: Mnichov bude mít poprvé primátora ze Zelených

Bavorské hlavní město Mnichov bude mít poprvé v dějinách primátora ze strany Zelených. Bude jím 35letý Dominik Krause. Vyplývá to z průběžných výsledků nedělního druhého kola komunálních voleb. Současný primátor města Dieter Reiter už uznal porážku.
Rieterova sociální demokracie (SPD) vládla z radnice bavorské metropoli nepřetržitě od roku 1984. Bavorská média označují výsledek za senzaci. Po sečtení více než dvou třetin volebních okrsků má Krause zhruba 58 procent hlasů, Reiter jen 42 procent.
Dosavadní šéf mnichovské radnice svému nástupci už také gratuloval. „Zpackal jsem to, byla to moje vina,“ řekl svým příznivcům. Dodal, že dnešní den je posledním jeho politické kariéry. Primátorem byl Reiter dvanáct let.
První kolo komunálních voleb se v Bavorsku konalo před dvěma týdny. V Mnichově se do druhého kola probojovali z prvního místa Reiter a z druhého Krause, který byl dosud na radnici zástupcem primátora. Třetí kandidát, člen konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU) Clemens Baumgärtner, podpořil před dnešním druhým kolem Reitera.
V roce 2020 získal Reiter v prvním kole 47,9 procenta hlasů, v druhém pak 71,7 procenta. Jeho kampaň ale nyní ovlivnila kauza kolem jeho činnosti v dozorčí radě fotbalového klubu FC Bayern. Primátor se postu v radě minulý týden vzdal.
Mladý zelený politik Krause, který se otevřeně hlásí ke své homosexualitě, v kampani sliboval zlepšení dostupnosti bydlení a boj proti vysokým nájmům, které bavorskou metropoli trápí. Sliboval vnést „čerstvý vítr“ do stojatých vod mnichovské politiky.
V Bavorsku, které má zhruba 13,3 milionu obyvatel, se v neděli rozhodovalo o starostech a primátorech více než 250 obcí a měst a vedení 29 zemských okresů.
Například v Norimberku podle všeho funkci obhájil primátor z CSU Marcus König, naopak v Augsburgu zřejmě dosavadní šéfka radnice Eva Weberová z CSU prohrála souboj s vyzývatelem z SPD Florianem Freundem.
Nečas pokazil Ovečkinovi slávu. Čech z Colorada znovu zářil a přeskočil Pastrňáka
Martin Nečas pomohl dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Colorada 3:2 v prodloužení ve Washingtonu. Přihrál i na rozhodující branku, kterou v 62. minutě vstřelil Brock Nelson.
Izrael plánuje zintenzivnit cílené pozemní operace V Libanonu
Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany Jisrael Kac v neděli podle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydal on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem podle něj je ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím.
Červenka září. A s ním i Pardubice. Obhájce titulu je krok od vyřazení
Hokejisté Pardubic vyhráli třetí zápas čtvrtfinále play off extraligy v Brně 4:2. Vítěz základní části je tak jedno vítězství od postupu mezi čtyři nejlepší celky, které budou bojovat o titul. Výrazný podíl na tom měl Roman Červenka, k jednomu gólu přidal dvě asistence.
Další světová medaile pro českou atletiku. Švábíková vybojovala kuriózní bronz
Tyčkařka Amálie Švábíková získala bronz na halovém mistrovství světa. Měla čistý zápis do 470 centimetrů a dělila se o třetí místo se Švýcarkou Angelicou Moserovou a Novozélanďankou Imogen Ayrisovou.
Guardiola přechytračil Artetu. Zázračný mladík rozhodl o trofeji pro City, Arsenal zklamal
Fotbalisté Manchesteru City ve finále anglického Ligového poháru porazili Arsenal 2:0. Trofej získali po pěti letech a podeváté v historii. Svěřencům Mikela Artety se tak rozplynul sen o zisku všech čtyř velkých trofejí.