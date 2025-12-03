Zahraničí

Rusové se zasekli na "územní otázce". Putin předal důležité signály, tvrdí Kreml

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 2 hodinami
V úterý se v Kremlu setkaly ruská a americká delegace ohledně mírového plánu, který ale nakonec k míru v nejbližší době nepovede. Po pětihodinovém jednání, které skončilo po půlnoci, zůstává řada nedořešených bodů. O podrobném obsahu schůzky ani jedna strana podrobně neinformovala. A přes původní plány se americká delegace nesetká s ukrajinským prezidentem Zelenským, ale vrací se do USA.
Pokud chce s námi Evropa zahájit válku, jsme hned teď připraveni, tvrdí Putin | Video: Reuters

"Kompromis zatím nebyl nalezen. Některé americké návrhy se ale zdají být víceméně přijatelné," řekl ještě v noci médiím poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov.

"Je však třeba je prodiskutovat. Některé formulace, které nám byly nabídnuty, nejsou přijatelné. Takže práce bude pokračovat," řekl Ušakov. 

Podle jeho vyjádření je největší problém takzvaná "územní otázka". Ušakov také uvedl, že nová schůzka Putina a Trumpa, kteří se naposledy potkali na vojenské základně v aljašském Anchorage, momentálně není na programu.

Podle dvou zdrojů amerického webu Axios se zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeť a zároveň poradce šéfa Bílého domu Donalda Trumpa Jared Kushner měli ve středu v Evropě setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a informovat ho o jednáních s Putinem. Nakonec ale jednání zrušili a vrací se do USA.

Ušakov ještě dodal, že Američané před jednáním k 28bodovému plánu přidali ještě čtyři další body. Závěrem Ušakov zdůraznil, že Putin Trumpovi předal řadu "důležitých politických signálů".

Mír za Putinových podmínek

V rozhovoru pro pořad Spotlight News schůzku a největší třecí plochy v úterý komentoval ruský novinář žijící v Rize Leonid Ragozin, který už dopředu očekával, že problémem nebude jenom území.

"(Plán) obsahuje řadu věcí, u kterých si nemyslím, že je Rusko bude akceptovat. Například limit 600 tisíc vojáků ukrajinské armády, který z ní dělá polovinu velikosti všech armád Evropské unie dohromady," prohlásil Ragozin.

"Putin chce mír, ale chce mír za svých podmínek, které jsou ponižující pro Západ, které jsou ponižující pro ukrajinské vedení a velkou část ukrajinské společnosti. A myslím, že je chce ponížit," řekl Ragozin. 

Rusko-americké vyjednávání v Moskvě. Druhý zleva Steve Witkoff, vedle něj Jared Kushner. Naproti sedí se svým týmem ruský prezident Vladimir Putin (třetí zprava).
Rusko-americké vyjednávání v Moskvě. Druhý zleva Steve Witkoff, vedle něj Jared Kushner. Naproti sedí se svým týmem ruský prezident Vladimir Putin (třetí zprava). | Foto: Reuters

Zvláštní vyslanec Donalda Trumpa Steve Whitkoff navštívil Putina v tomto roce už pošesté. Tentokrát s sebou přivedl Trumpova zetě Jareda Kushnera, který mu pomohl s návrhem Trumpova mírového plánu.

Kushner nezastává žádnou formální pozici v americké administrativě. Webové stránky Kremlu ho uvádějí jako investora, zakladatele Affinity Partners.

Spotlight News - ruský novinář Leonid Ragozin (2. prosince 2025)

Spotlight News - Leonid Ragozin | Video: Jaroslav Synčák
 
