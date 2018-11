Komise při sčítání hlasů v Hesensku chybovaly. Výsledek voleb se může ještě změnit

Při sčítání výsledků zemských voleb v Hesensku koncem října se objevila řada chyb. Ve zhruba 12 okrscích byla podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung pochybení volebních komisí tak závažná, že se tam sčítání hlasů bude muset opakovat. Není přitom vyloučené, že se po přepočtu pozmění volební výsledky. Druhé Zelené od třetí sociální demokracie (SPD) totiž dělilo jen 94 hlasů.

K závažným chybám patřilo třeba to, že volební komise započetla výsledky nesprávné straně, zapomněla vzít v úvahu jednu hromádku hlasů nebo výsledek dokonce jen odhadla.

Podezřelé odchylky vykazují výsledky některých stran. Křesťanští demokraté (CDU), kteří volby s 27 procenty hlasů vyhráli, například v jednom z obvodů dostali jen 6,9 procenta, i když v okolních a podobně složených obvodech měli procent výrazně více. Protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) zase v jednom obvodu měla jen 0,3 procenta hlasů, když ve třech okolních získala mezi 4,5 a 10,1 procenta.

Pokud se po přepočtení hlasů podaří SPD překonat Zelené, mohlo by to případně znamenat otevření možnosti koalice SPD, Zelených a svobodných demokratů (FDP). Liberálové totiž vládu pod vedením Zelených zatím jasně odmítali, kdyby v jejím čele ale stál sociální demokrat, mohl by být jejich postoj jiný. Nejpravděpodobnějším řešením však stále zůstává pokračování kabinetu CDU a Zelených, který má v novém parlamentu většinu jednoho hlasu.