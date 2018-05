Komisař EU Oettinger se omluvil za nevhodné poznámky k italským voličům

před 1 hodinou

Komisař pro rozpočet Evropské unie Günther Oettinger se omluvil za svůj výrok, že finanční trhy potrestají italské voliče za to, že ve volbách hlasují pro euroskeptické populisty. Jeho prohlášení vyvolalo v Itálii velký rozruch, a to i mezi sympatizanty EU. "Plně respektuji vůli voličů, kteří jsou vlevo, vpravo nebo v centru, a to v každé zemi," citovala Oettingera agentura Reuters. Komisař v prohlášení uvedl, že odkazoval na aktuální vývoj na trzích v Itálii, přičemž neměl v úmyslu projevit neúctu k obyvatelům Itálie. "Omlouvám se za to," dodal. "Itálie jako zakládající člen EU hrála a hraje důležitou roli v evropské integraci a doufám, že bude pokračovat touto cestou," dodal komisař.