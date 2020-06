Komička začala během karantény parodovat Trumpa. Jednoduchý nápad jí vynesl slávu

Někteří politici mají takový projev a takovou dikci, že není potřeba je karikovat nebo si z nich utahovat. Stačí se jen podívat na jejich projev. Americký prezident Donald Trump mezi takové politiky patří, ukazuje komička Sarah Cooperová.

Jeho jakoby kárající tón, kterým pronáší proslovy, nebo zvyk, kdy při zvedání ruky spojí palec a ukazovák ve snaze položit důraz na některé slovo, vytvořily nezaměnitelnou image, která patří k současnému americkému prezidentovi.

Všimla si toho i dvaačtyřicetiletá Američanka jamajského původu Sarah Cooperová. Autorka blogů a stand-up komička začala v dubnu, během pandemie koronaviru, vkládat na sociální sítě TikTok a Twitter skeče, ve kterých hýbe ústy a gestikuluje na hlas Donalda Trumpa. Ona sama nemluví, pouze pustí prezidenta ze záznamu a na tomto zvukovém pozadí hraje před kamerou.

How to empty seat pic.twitter.com/SxDJ5M1sdN — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 22, 2020

Nazývá se to lip-synch, což v doslovném překladu do češtiny znamená synchronizace rtů. Tato metoda se používá i při dabingu filmů z jednoho jazyka do druhého.

Jednoduchý nápad přinesl obrovský úspěch. Videa Cooperové mají desítky milionů zhlédnutí a každý, kdo je na sociálních sítích a alespoň trochu se zajímá o politické dění v Americe a ve světě, nemohl Cooperovou minout.

How to more cases than anybody in the world pic.twitter.com/VA9bPJiQ6i — Sarah Cooper (@sarahcpr) May 15, 2020

Obvykle si vybere nějaké bizarní a komicky vyznívající tvrzení amerického prezidenta. Například jeho rady, jak se bránit proti koronaviru, nebo slova o tom, jak Evropská unie údajně obírá Spojené státy o peníze. Videům dává názvy jako How to medical (v překladu "Jak na zdravotnictví"), How to lobster ("Jak na humra"), How to water ("Jak na vodu") nebo How to more cases than anybody in the world ("Jak na víc případů než zbytek světa").

"Někdo na mě právě ukázal na ulici a řekl 'Hele, to je Donald Trump'," napsala v jednom z příspěvků na Twitteru.

How to lobster pic.twitter.com/PZTlomCi5T — Sarah Cooper (@sarahcpr) June 9, 2020

Cooperová původně vystudovala ekonomii a obor digitálního designu, jako stand-up komička začínala v americké Atlantě. Kromě toho pracovala pro technologický gigant Google v oboru, který vystudovala. Napsala i knihy "Sto fint, jak vypadat chytře na schůzkách" a "Jak být úspěšná a nezranit při tom muže".

Parodování Trumpa jí přineslo slávu. Nyní se blíží prezidentské volby, ve kterých Donalda Trumpa může podle posledních průzkumů porazit demokratický kandidát Joe Biden. Zkusí to pak Sarah Cooperová s ním?

Video: Donald Trump uvažoval o vstřikování dezinfekce do těla