Kombinace pěchoty, dronů a AI. NATO má plán, jak odrazit ruský útok

NATO pracuje na strategii, jejímž cílem je dosáhnout rychlého vítězství v případě ruského útoku na východní křídlo aliance. Důraz přitom klade na integraci nových technologií, jako jsou drony a umělá inteligence, do tradičních vojenských schopností. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Dokument, který Bloomberg získal v neutajované podobě, má nejvyšší vojenský velitel NATO v Evropě, generál Alexus Grynkewich, představit 12. října. Podle zdrojů Bloombergu má objasnit, jak by aliance postupovala v případě možného vpádu Ruska na území NATO. V poslední době se objevila řada zpráv, podle nichž Moskva takový krok zvažuje.
Generální tajemník NATO Mark Rutte nedávno uvedl, že nejsou žádné známky toho, že by Rusko připravovalo konvenční útok na alianci. Evropa by však podle něj měla být připravena na pokračující hybridní útoky.
"Teorie vítězství nejvyššího spojeneckého velitele v Evropě je jednoduchá: udržet převahu NATO," uvedl Grynkewichův mluvčí, plukovník Martin O’Donnell. Zdůraznil, že NATO je "čistě obranná" aliance. "Musíme už nyní vytvořit podmínky pro odrazení agrese a v případě potřeby zvítězit, pokud budeme napadeni," dodal.
Přestože základní principy vedení války NATO jsou známé, otevřená komunikace o nich je vzácná, připomíná Bloomberg. Cílem iniciativy je ujistit veřejnost o připravenosti NATO a zároveň konkrétněji ukázat, co stojí za zvýšenými výdaji na obranu.
Dokument má také spojencům ukázat, jak by NATO integrovalo tradiční zbraně s novými schopnostmi, které se objevily od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Zároveň má podle zdrojů vyzvat k dalším investicím do obrany a společnému řešení hybridních hrozeb. Cílem NATO je podle dokumentu svou připraveností přimět protivníka k závěru, že nemůže zvítězit.
Pokud by však aliance přesto byla napadena, snažila by se vpád zastavit kombinací pozemních sil a dalších prostředků včetně levných dronů s minimální potřebou obsluhy a zaměřováním cílů s pomocí umělé inteligence. Po získání volnosti pohybu by se aliance zaměřila na zničení nepřátelských velitelských a řídicích struktur s cílem rychle a drtivě porazit ruské síly.
Členské země NATO, zejména ty evropské, v posledních letech výrazně zvýšily výdaje na obranu. Zároveň se objevují spory o to, jak rozdělit prostředky mezi tradiční zbraně, jako jsou tanky, a alternativní technologie, které se dostaly do popředí během rusko-ukrajinské války, připomíná Bloomberg.
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