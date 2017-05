Komando Islámského státu přepadlo uprchlický tábor na severu Sýrie, zemřelo 24 lidí

před 1 hodinou

Při útoku teroristické organizace Islámský stát v úterý na severu Sýrie zemřelo 24 lidí. S odvoláním na exilovou Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR) o tom informovala agentura AFP. Mezi oběťmi jsou lidé z uprchlického tábora. SOHR a také kurdští aktivisté útok popisují jako překvapivou akci členů IS. Komando ráno proniklo do vesnice Rahm Slajbí, ve které je provizorní tábor pro lidi prchající před boji nejen ze Sýrie, ale i z Iráku. Mezi členy komanda byli i sebevražední atentátníci. Celé skupině se postavily povstalecké oddíly, které bojují proti IS a jejichž součástí jsou kurdské milice. Podle kurdského zdroje jsou mezi mrtvými hlavě ženy a děti.

