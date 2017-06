Kolumbijský gang krade v nemocnicích v Evropě drahé lékařské přístroje

před 9 minutami

Organizovaný gang z Kolumbie stojí za krádežemi drahých lékařských přístrojů z posledních let v nemocnicích řady evropských zemí, včetně České republiky. Oznámila to řecká policie, podle níž se jí podařilo identifikovat tři kolumbijské občany, kteří kradli v řeckých nemocnicích v Aténách a v Lamii. Skupina způsobila v Evropě škody v hodnotě několika milionů eur. Řeckým úřadům se podařilo vystopovat čtyři přístroje, včetně dvou endoskopů, které byly odcizeny v řeckých nemocnicích a odeslány poštou do Kolumbie. Nástroje v hodnotě půl milionu eur (13 milionů korun) se podařilo zadržet ve spolupráci s kolumbijskými úřady. Členové gangu se volně pohybují po Evropské unie díky turistickým vízům.

