Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, záběry ukazují bortící se katedrálu

Západ Kolumbie v pondělí postihlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, které bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, informovala agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Chocó, jehož guvernérka na sociálních sítích píše o zraněných a vážných škodách. Počty zraněných zatím nejsou známy. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před tsunami.
Zemětřesení postihlo Kolumbii v pondělí ráno v 07:34 místního času (14:34 SELČ), epicentrum mělo v obci San José del Palmar v departementu Chocó, který leží u hranic s Panamou. Ohnisko bylo v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté byl zaznamenán v téže oblasti následný otřes o síle 4,6 stupně.
„Právě jsme zažili vážnou seismickou událost v departementu Chocó. Máme obavy z následných otřesů...V Quibdó jsou zranění a vážně poškozené budovy,“ uvedla guvernérka departementu Chocó Nubia Carolina Córdobaová. Quibdó je správní středisko tohoto departementu a má asi 150 tisíc obyvatel.
Hodně zasaženo bylo také téměř půlmilionové město Manizales (departement Caldas), kde byla otřesy poškozena mimo jiné katedrála, napsal server místního rozhlasu Caracol. Ten informoval také o zřícení části budovy kliniky ve městě Pereira, které má na 500 tisíc obyvatel.
Počet obětí dnešního zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, zraněno bylo přinejmenším 87 lidí a zřítilo se 61 budov, uvedl podle agentury Reuters prezident Abelardo de la Espriella, který se ujal úřadu v pátek. Oznámil, že vyhlášený nouzový stav umožní urychlit uvolňování potřebných finančních prostředků.
Na síti X již dříve napsal, že je na cestě do Bogoty, odkud bude osobně řídit opatření na pomoc zasaženým oblastem. „Nejste sami. Máte prezidenta, kterému na jeho lidu velice záleží,“ vzkázal občanům.
Ve dvoumilionovém městě Cali v departementu Valle del Cauca se podle starosty zřítilo nejméně 25 budov, přičemž v sutinách je uvězněn neznámý počet lidí. Dosud se z trosek podařilo vyprostit jednu starší ženu a mladou dívku, uvedl dříve starosta.
V departementu Valle del Cauca zahynulo podle dřívějších informací nejméně 27 lidí a v departementu Risaralda, kde leží silně zasažené město Manizales, přinejmenším 40 lidí. Další oběti jsou hlášeny z města Manizales v departementu Caldas či departementu Chocó.
Šéf americké diplomacie Marco Rubio na X uvedl: "Trumpova administrativa pečlivě sleduje rozsáhlé zemětřesení, které zasáhlo Kolumbii, a je připravena podpořit kolumbijský lid a prezidenta de la Espriellu."
Připravena pomoci je také Evropská unie, uvedla na X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Již jsme mobilizovali naši satelitní službu Copernicus, abychom pomohli se záchrannými operacemi,“ napsala.
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