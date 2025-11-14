„Kolik žen máte?“ Trump zaskočil syrského prezidenta při návštěvě Bílého domu

Návštěva 43letého Šary v oválné pracovně byla první syrskou prezidentskou návštěvou v USA po téměř 80 letech. Trump však během schůzky všechny překvapil, když nečekaně vytáhl svůj vlastní parfém a nastříkal ho Šarovi na krk.
"Toto je pánská vůně," řekl Trump a sundal víčko z lahvičky své vlastní kolínské, zatímco bývalý vůdce paramilitární skupiny zaraženě přihlížel.
"Je to ta nejlepší vůně," pochválil si parfém a s úsměvem pokračoval: "Ta druhá je pro vaši ženu. Kolik žen máte? Jednu?" Když ho Šara ujistil, že má jen jednu manželku, Trump mu poklepal na rameno a řekl: "U vás člověk nikdy neví." Narážel tím na možnost polygamie u muslimů.
Po schůze Trump zveřejnil na síti Truth Social příspěvek, ve kterém chválil Šarovy snahy na Blízkém východě. "Bylo mi ctí strávit čas s Ahmadem Husajnem al-Šarou, novým prezidentem Sýrie, s nímž jsme diskutovali o všech složitých aspektech míru na Blízkém východě, jehož je hlavním zastáncem," napsal.
"Těším se na další setkání a rozhovor. Všichni mluví o velkém zázraku, který se odehrává na Blízkém východě. Stabilní a úspěšná Sýrie je velmi důležitá pro všechny země v regionu," dodal Trump.
Šara byl dříve kvůli své roli v paramilitární skupině s vazbou na Islámský stát a al-Káidu Spojenými státy označen za teroristu. Po svržení Bašára Asada v roce 2024 se však dostal do vedení země a jeho skupina Tahrír al-Šám byla v červenci vyřazena ze seznamu teroristických organizací.
Trump se se Šarou setkal už v květnu a označil ho za "mladého, atraktivního muže a tvrdého chlapa s velmi silnou minulostí bojovníka".