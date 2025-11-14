Zahraničí

„Kolik žen máte?“ Trump zaskočil syrského prezidenta při návštěvě Bílého domu

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Když syrský prezident Ahmed Šara navštívil v pondělí Bílý dům, zaskočil ho jeho americký protějšek Donald Trump překvapivou otázkou. Video z návštěvy se stalo ihned virálním hitem na sociálních sítích.
"S vámi nikdy nevíte" žertoval Trump o počtu manželek syrského prezidenta | Video: X/Breaking911

Návštěva 43letého Šary v oválné pracovně byla první syrskou prezidentskou návštěvou v USA po téměř 80 letech. Trump však během schůzky všechny překvapil, když nečekaně vytáhl svůj vlastní parfém a nastříkal ho Šarovi na krk.

"Toto je pánská vůně," řekl Trump a sundal víčko z lahvičky své vlastní kolínské, zatímco bývalý vůdce paramilitární skupiny zaraženě přihlížel.

Babiš ani náznakem neřekl, jak vyřeší střet zájmů. Čas má do Vánoc, zní z Hradu

Andrej Babiš

"Je to ta nejlepší vůně," pochválil si parfém a s úsměvem pokračoval: "Ta druhá je pro vaši ženu. Kolik žen máte? Jednu?" Když ho Šara ujistil, že má jen jednu manželku, Trump mu poklepal na rameno a řekl: "U vás člověk nikdy neví." Narážel tím na možnost polygamie u muslimů.

Po schůze Trump zveřejnil na síti Truth Social příspěvek, ve kterém chválil Šarovy snahy na Blízkém východě. "Bylo mi ctí strávit čas s Ahmadem Husajnem al-Šarou, novým prezidentem Sýrie, s nímž jsme diskutovali o všech složitých aspektech míru na Blízkém východě, jehož je hlavním zastáncem," napsal.

"Těším se na další setkání a rozhovor. Všichni mluví o velkém zázraku, který se odehrává na Blízkém východě. Stabilní a úspěšná Sýrie je velmi důležitá pro všechny země v regionu," dodal Trump.

"Filipínský fanklub" se loučí s Pekarovou. "Snad má stále plyšové mango," vzpomínají

Markéta Pekarová Adamová, Filipíny, Asie, diplomacie, předsedkyně sněmovny
28 fotografií

Šara byl dříve kvůli své roli v paramilitární skupině s vazbou na Islámský stát a al-Káidu Spojenými státy označen za teroristu. Po svržení Bašára Asada v roce 2024 se však dostal do vedení země a jeho skupina Tahrír al-Šám byla v červenci vyřazena ze seznamu teroristických organizací.

Trump se se Šarou setkal už v květnu a označil ho za "mladého, atraktivního muže a tvrdého chlapa s velmi silnou minulostí bojovníka".

 
Trosky ukrajinského dronu poškodily zařízení u jaderné elektrárny, tvrdí Moskva

Slovenská stopa. Ficův muž „Miro" byl ve spojení se sexuálním delikventem Epsteinem

Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou mrtví a zranění

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla z 39 na 15 procent

