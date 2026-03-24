Zahraničí

Kolik stojí den válčení s Íránem. Suma za den je obří, Trump chce ale ještě víc

Matyáš Zrno

Americký vojenský rozpočet činí neuvěřitelný jeden trilion dolarů. K tomu žádá prezident Donald Trump kongres o dalších 200 miliard. Kolik ve skutečnosti stojí jeden den bojů v Íránu? Podle Pentagonu se cena blíží dvěma miliardám dolarů za den. A to jen za munici. V přepočtu to znamená, že Američané za den vystřílí 42 miliard korun, tedy asi dvě procenta českého státního rozpočtu.

Náklady za prvních šest dní konfliktu jsou odhadnuty na 11,3 miliardy dolarů.Foto: Reuters
Hodina letu stíhačky F-35 stojí 40 tisíc dolarů. Hodina letu bombardéru B-2 dokonce 150 tisíc dolarů. Náklady na jeden den provozu svazu letadlových lodí činí osm milionů dolarů. Když kuvajtská stíhačka omylem sestřelila tři americké letouny F-15, přišli Američané rázem o třikrát sto milionů dolarů.

Hodina letu bombardéru B-2 stojí 150 000 dolarů. Foto: REUTERS

Největší náklady ale v aktivním konfliktu představuje střelivo. Ostatně americké ministerstvo války ve svém vyčíslení nákladů za prvních šest dní bojů na Blízkém východě došlo k sumě 11,3 miliardy dolarů jen za munici. To dělá necelé dvě miliardy denně.

A zdaleka nejdražší jsou rakety. Jedna raketa Tomahawk stojí dva miliony dolarů, raketa Patriot čtyři. Raketa do systému THAAD má hodnotu dvanáct milionů a do systému Aegis dokonce dvacet milionů. Letecká puma vyjde na 50 tisíc dolarů jedna. I obyčejná munice do třicetimilimetrového kanonu v letounu A-10 stojí 80 dolarů za kus. Každý letoun jich unese 1174 a je schopen je vystřílet za 16 sekund. To dělá 95 tisíc dolarů.

Obyčejná „hloupá“ puma vyjde na 50 000 dolarů.Foto: REUTERS

Američané přitom dosud provedli v Perském zálivu skoro 20 tisíc úderů všemi druhy munice. Nejdražší útoky proběhly v prvních dvou dnech. Během úvodních 48 hodin války vystříleli američtí vojáci munici za neuvěřitelných 5,6 miliardy dolarů – v první fázi bojů totiž ještě není zcela zničena nepřátelská protivzdušná obrana, na kterou se nasazují ty nejdražší a nejpřesnější prostředky. Ať už to jsou zmíněné rakety Tomahawk, nebo „chytré“ klouzavé bomby AGM-154, které stojí 830 tisíc dolarů jedna.

V další fázi, když už je nebe nad nepřátelským územím „čisté“, mohou nastoupit letouny s levnějšími, méně sofistikovanými bombami.

Raketa Tomahawk stojí dva miliony dolarů.Foto: UGC

Konflikt navíc vytváří další náklady: opotřebení nesmírně drahých letadel a lodí, opravy a pro ně potřebné náhradní díly, náhrada ztracené techniky, mzdové náklady či pohonné hmoty….

Trump nyní v Kongresu požaduje na válku dodatečných 200 miliard dolarů. Čelí ale odporu opozičních demokratů i některých republikánů. Jak už z obav před zbytečnými výdaji, tak kvůli nesouhlasu s dalšími útoky na Blízkém východě, proti kterým se přitom Donald Trump původně na začátku svého mandátu vyhraňoval.

Války v Iráku a Afghánistánu po roce 2001 stály Spojené státy mezi čtyřmi až šesti biliony dolarů To je 84 až 126 bilionů korun a skoro 40 až 60 státních rozpočtů České republiky.

ŽIVĚ Sněmovna je opět kompletní, Šichtařovou nahradil Nerušil

Sněmovna je po úterý opět kompletní. Poslanecký slib složil předseda pražské SPD Josef Nerušil, který v dolní komoře nahradil Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní). Šichtařová zdůvodnila rezignaci tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.

Důsledky íránských raketových paleb ve středním Izraeli

ŽIVĚ Další várka útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů

Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.

