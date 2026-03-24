Kolik stojí den válčení s Íránem. Suma za den je obří, Trump chce ale ještě víc

Americký vojenský rozpočet činí neuvěřitelný jeden trilion dolarů. K tomu žádá prezident Donald Trump kongres o dalších 200 miliard. Kolik ve skutečnosti stojí jeden den bojů v Íránu? Podle Pentagonu se cena blíží dvěma miliardám dolarů za den. A to jen za munici. V přepočtu to znamená, že Američané za den vystřílí 42 miliard korun, tedy asi dvě procenta českého státního rozpočtu.
Hodina letu stíhačky F-35 stojí 40 tisíc dolarů. Hodina letu bombardéru B-2 dokonce 150 tisíc dolarů. Náklady na jeden den provozu svazu letadlových lodí činí osm milionů dolarů. Když kuvajtská stíhačka omylem sestřelila tři americké letouny F-15, přišli Američané rázem o třikrát sto milionů dolarů.
Největší náklady ale v aktivním konfliktu představuje střelivo. Ostatně americké ministerstvo války ve svém vyčíslení nákladů za prvních šest dní bojů na Blízkém východě došlo k sumě 11,3 miliardy dolarů jen za munici. To dělá necelé dvě miliardy denně.
A zdaleka nejdražší jsou rakety. Jedna raketa Tomahawk stojí dva miliony dolarů, raketa Patriot čtyři. Raketa do systému THAAD má hodnotu dvanáct milionů a do systému Aegis dokonce dvacet milionů. Letecká puma vyjde na 50 tisíc dolarů jedna. I obyčejná munice do třicetimilimetrového kanonu v letounu A-10 stojí 80 dolarů za kus. Každý letoun jich unese 1174 a je schopen je vystřílet za 16 sekund. To dělá 95 tisíc dolarů.
Američané přitom dosud provedli v Perském zálivu skoro 20 tisíc úderů všemi druhy munice. Nejdražší útoky proběhly v prvních dvou dnech. Během úvodních 48 hodin války vystříleli američtí vojáci munici za neuvěřitelných 5,6 miliardy dolarů – v první fázi bojů totiž ještě není zcela zničena nepřátelská protivzdušná obrana, na kterou se nasazují ty nejdražší a nejpřesnější prostředky. Ať už to jsou zmíněné rakety Tomahawk, nebo „chytré“ klouzavé bomby AGM-154, které stojí 830 tisíc dolarů jedna.
V další fázi, když už je nebe nad nepřátelským územím „čisté“, mohou nastoupit letouny s levnějšími, méně sofistikovanými bombami.
Konflikt navíc vytváří další náklady: opotřebení nesmírně drahých letadel a lodí, opravy a pro ně potřebné náhradní díly, náhrada ztracené techniky, mzdové náklady či pohonné hmoty….
Trump nyní v Kongresu požaduje na válku dodatečných 200 miliard dolarů. Čelí ale odporu opozičních demokratů i některých republikánů. Jak už z obav před zbytečnými výdaji, tak kvůli nesouhlasu s dalšími útoky na Blízkém východě, proti kterým se přitom Donald Trump původně na začátku svého mandátu vyhraňoval.
Války v Iráku a Afghánistánu po roce 2001 stály Spojené státy mezi čtyřmi až šesti biliony dolarů To je 84 až 126 bilionů korun a skoro 40 až 60 státních rozpočtů České republiky.
Ukrajina zřejmě zasáhla citlivé místo ruské energetiky. Po dronovém útoku na terminál v Primorsku hlásí Moskva pouze omezené škody, nezávislé snímky ale ukazují rozsáhlý požár. Úder přichází v době rostoucích cen ropy a rozvolnění amerického embarga proti Rusku.
Egyptský útočník Muhammad Salah po sezoně odejde z Liverpoolu. Anglický klub, ve kterém třiatřicetiletý fotbalista působí od roku 2017 a pomohl mu k dvěma titulům i triumfu v Lize mistrů, o tom informoval na webu.
Tenista Jiří Lehečka porazil světovou sedmičku Američana Taylora Fritze 6:4, 6:7, 6:2 a postoupil na turnaji v Miami poprvé do čtvrtfinále. Duel proti finalistovi předloňského US Open vyhrál po téměř dvou a půl hodinách.
Sněmovna je po úterý opět kompletní. Poslanecký slib složil předseda pražské SPD Josef Nerušil, který v dolní komoře nahradil Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní). Šichtařová zdůvodnila rezignaci tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.