„Kokain chudých“ místo žoldu. Přeživší wagnerovci našli nový zdroj peněz

Ruská žoldnéřská Wagnerova skupina po smrti svého zakladatele Jevgenije Prigožina nezmizela. Pod vedením jeho syna Pavla si v Africe vybudovala impérium založené na obchodu se silným opioidem přezdívaným „kokain chudých“. Výnosy z jeho prodeje i monopol na distribuci dnes patří k hlavním zdrojům financování skupiny, díky kterému si žoldáci udržují i kontrolu nad tamními zlatými doly.
Přestože Rusko po neúspěšné vzpouře v červnu 2023 a následné smrti Jevgenije Prigožina o dva měsíce později převzalo většinu Wagnerovy skupiny, několik stovek žoldnéřů si udrželo faktickou nezávislost na Moskvě a vybudovalo si útočiště ve Středoafrické republice. Během let tam prorostli do státní správy i armády.
Jedním z hlavních důvodů, proč si své postavení udrželi i tři roky po smrti svého šéfa, je právě obchod s tramadolem, uvádí americký list The Wall Street Journal.
Tramadol se běžně používá jako analgetikum, ve vysokých dávkách ale působí jako stimulant a vyvolává silnou závislost. Lék se vyrábí v Indii a přes Demokratickou republiku Kongo putuje do Středoafrické republiky, kde jeho distribuci zajišťují příslušníci Wagnerovy skupiny.
Droga bojovníků
Doporučená dávka tramadolu se pohybuje mezi 50 a 100 miligramy. Wagnerovci však podle listu kontrolují obchod s tabletami obsahujícími 200 miligramů i více. Vysoké dávky tramadolu potlačují strach, zvyšují agresivitu a umožňují lidem pracovat nebo bojovat i v krajním vyčerpání.
„V bojových podmínkách se tramadol užívá v obrovských dávkách. Strach mizí a agresivita prudce roste, zatímco bojovníci upadají do jakéhosi farmakologického transu,“ uvedla Nathalia Dukhanová z ženevského think-tanku Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
Tramadol míří především k horníkům pracujícím ve zlatých dolech, ozbrojencům zapojeným do dlouholetého konfliktu i členům prezidentské gardy a provládních milic Žraloci a Černí Rusové. Podle Světové zdravotnické organizace má tramadol návykový potenciál srovnatelný s morfinem.
Podle GI-TOC vydělává Wagnerova skupina na nelegálním vývozu zlata ze Středoafrické republiky přibližně 180 milionů dolarů ročně (asi 5,6 miliardy korun). Další miliony dolarů přináší pašování vysoce koncentrovaného tramadolu do okolních zemí včetně Súdánu a Kamerunu.
Tyto výnosy umožňují wagnerovcům nakupovat další zbraně, financovat vlastní jednotky i síť spřátelených milicí a rozšiřovat vliv za hranice země, zejména směrem do západního Súdánu.
Prigožin odchází, Prigožin přichází
Ve Středoafrické republice podle odhadů zůstává přibližně 500 žoldnéřů. Vést je má Pavel Prigožin, syn zakladatele skupiny. Přestože Moskva po smrti Jevgenije Prigožina převzala většinu aktivit Wagnerovy skupiny, právě zde se jí to podařilo jen částečně. Důvodem je odlehlost země i skutečnost, že tam wagnerovci během let hluboce zakořenili.
Wagnerova skupina dorazila do země v roce 2018 na základě bezpečnostní dohody s prezidentem Faustinem-Archangem Touadérou, jehož cílem bylo potlačit povstání. Podle Afrického centra pro strategická studia, financovaného Pentagonem, dnes bývalí wagnerovci stát de facto ovládají. Kontrolují také pašerácké trasy podél řeky Ubangi, kudy do země proudí nejen tramadol, ale také zbraně či pohonné hmoty.
„Středoafrická republika je zemí, kde byli wagnerovci nejsilnější. Jejich ekonomická aktiva, včetně zájmů v těžbě zlata, zůstávají nedotčena,“ uvedl Charles Bouëssel z bruselského think-tanku International Crisis Group. „Rusko situaci řeší tak, že se vyhýbá otevřené konfrontaci, podobně jako se vyhýbalo střetu s Prigožinem až do pádu jeho letadla,“ dodal.
Mohlo by vás zajímat: Už to přiznal i Putin. Ukrajinská ohnivá odplata funguje, problém roste
KVÍZ: Znáte slavné architektonické skvosty? Kde stojí Alhambra nebo Tádž Mahal?
Možná se právě letos v létě chystáte vyrazit do světa za kulturními památkami. V našem kvízu si můžete otestovat, zda víte, ve kterých městech a státech hledat budovy, chrámy, mosty či mrakodrapy, na jejichž vzniku se podíleli ti nejznámější světoví architekti.
Tvrdá obžaloba Nedvěda a spol. Španělská stopa přitom vede k překvapivému jménu kouče
Druhý pokus o angažování zahraničního trenéra k reprezentaci vypukl. Ale může být cizinec spasitelem? A proč český fotbal nemá nachystané kandidáty z vlastních řad? Obojí spolu úzce souvisí.
Do Irska autem se třemi psy. Začínáme cestu, která prověří nás i naši obytnou dodávku
Tři velcí psi, obytná dodávka a téměř měsíc na cestách. Vyrazili jsme z Prahy až na západ Evropy, odkud nás čeká trajekt do Británie a následně do Irska. V novém seriálu budeme sdílet nejen místa, která stojí za návštěvu, ale i praktické zkušenosti z cestování autem se psy. Začínáme první částí cesty, která skončila kdesi na pobřeží mezi Irskem a Anglií.
Slavný designér Leclercq dostal od Putina ruské občanství. Čeká ho přísaha věrnosti
Autor exteriéru populárních modelů BMW X5 nebo X6 a současný šéfdesignér Citroënu Pierre Leclercq už nejspíš balí kufry do Moskvy. Jak informuje místní tisk, jeden z nejznámějších tvůrců automobilového designu současnosti je od včerejšího dne oficiálně ruským občanem. Zatím se jen spekuluje, co chce v Rusku vlastně dělat.
„V rozporu s morálními hodnotami.“ Oblíbené destinace nevpustily loď s LGBTQ+ turisty
Přes dva tisíce LGBTQ+ turistů muselo minulý týden během plavby Středomořím narychlo měnit plány. Jejich výletní loď Scarlet Lady totiž odmítlo přijmout Turecko a následně i Egypt. Podle tureckých úřadů bylo chování cestujících v rozporu s „morálními hodnotami“ země.