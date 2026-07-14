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Zahraničí

„Kokain chudých“ místo žoldu. Přeživší wagnerovci našli nový zdroj peněz

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Ruská žoldnéřská Wagnerova skupina po smrti svého zakladatele Jevgenije Prigožina nezmizela. Pod vedením jeho syna Pavla si v Africe vybudovala impérium založené na obchodu se silným opioidem přezdívaným „kokain chudých“. Výnosy z jeho prodeje i monopol na distribuci dnes patří k hlavním zdrojům financování skupiny, díky kterému si žoldáci udržují i kontrolu nad tamními zlatými doly.

Rusko Wagnerova skupina
Wagnerova skupina (ilustrační foto).Foto: Reuters
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Přestože Rusko po neúspěšné vzpouře v červnu 2023 a následné smrti Jevgenije Prigožina o dva měsíce později převzalo většinu Wagnerovy skupiny, několik stovek žoldnéřů si udrželo faktickou nezávislost na Moskvě a vybudovalo si útočiště ve Středoafrické republice. Během let tam prorostli do státní správy i armády.

Jedním z hlavních důvodů, proč si své postavení udrželi i tři roky po smrti svého šéfa, je právě obchod s tramadolem, uvádí americký list The Wall Street Journal.

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Tramadol se běžně používá jako analgetikum, ve vysokých dávkách ale působí jako stimulant a vyvolává silnou závislost. Lék se vyrábí v Indii a přes Demokratickou republiku Kongo putuje do Středoafrické republiky, kde jeho distribuci zajišťují příslušníci Wagnerovy skupiny.

Droga bojovníků

Doporučená dávka tramadolu se pohybuje mezi 50 a 100 miligramy. Wagnerovci však podle listu kontrolují obchod s tabletami obsahujícími 200 miligramů i více. Vysoké dávky tramadolu potlačují strach, zvyšují agresivitu a umožňují lidem pracovat nebo bojovat i v krajním vyčerpání.

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„V bojových podmínkách se tramadol užívá v obrovských dávkách. Strach mizí a agresivita prudce roste, zatímco bojovníci upadají do jakéhosi farmakologického transu,“ uvedla Nathalia Dukhanová z ženevského think-tanku Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Tramadol míří především k horníkům pracujícím ve zlatých dolech, ozbrojencům zapojeným do dlouholetého konfliktu i členům prezidentské gardy a provládních milic Žraloci a Černí Rusové. Podle Světové zdravotnické organizace má tramadol návykový potenciál srovnatelný s morfinem.

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Podle GI-TOC vydělává Wagnerova skupina na nelegálním vývozu zlata ze Středoafrické republiky přibližně 180 milionů dolarů ročně (asi 5,6 miliardy korun). Další miliony dolarů přináší pašování vysoce koncentrovaného tramadolu do okolních zemí včetně Súdánu a Kamerunu.

Tyto výnosy umožňují wagnerovcům nakupovat další zbraně, financovat vlastní jednotky i síť spřátelených milicí a rozšiřovat vliv za hranice země, zejména směrem do západního Súdánu.

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Prigožin odchází, Prigožin přichází

Ve Středoafrické republice podle odhadů zůstává přibližně 500 žoldnéřů. Vést je má Pavel Prigožin, syn zakladatele skupiny. Přestože Moskva po smrti Jevgenije Prigožina převzala většinu aktivit Wagnerovy skupiny, právě zde se jí to podařilo jen částečně. Důvodem je odlehlost země i skutečnost, že tam wagnerovci během let hluboce zakořenili.

Wagnerova skupina dorazila do země v roce 2018 na základě bezpečnostní dohody s prezidentem Faustinem-Archangem Touadérou, jehož cílem bylo potlačit povstání. Podle Afrického centra pro strategická studia, financovaného Pentagonem, dnes bývalí wagnerovci stát de facto ovládají. Kontrolují také pašerácké trasy podél řeky Ubangi, kudy do země proudí nejen tramadol, ale také zbraně či pohonné hmoty.

„Středoafrická republika je zemí, kde byli wagnerovci nejsilnější. Jejich ekonomická aktiva, včetně zájmů v těžbě zlata, zůstávají nedotčena,“ uvedl Charles Bouëssel z bruselského think-tanku International Crisis Group. „Rusko situaci řeší tak, že se vyhýbá otevřené konfrontaci, podobně jako se vyhýbalo střetu s Prigožinem až do pádu jeho letadla,“ dodal.

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