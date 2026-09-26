Kojenci nad hlavami, triumfální jízda po Champs-Élysées. Lev XIV. slouží obří mši v Paříži

Statisíce lidí v sobotu v Paříži vítaly papeže Lva XIV. před odpolední obří mší pod širým nebem. Lev XIV. projel v papamobilu mezi davy třídou Champs-Élysées k náměstí Svornosti, kde odpoledně vedl mši pro zhruba 600 000 účastníků, uvedla agentura AP.
Podle AP svědčí taková účast o přetrvávající přitažlivosti katolické církve v zemi, jež byla kdysi baštou katolicismu, ale dnes je oficiálně sekulárním státem. Papež nejdřív zdravil davy ze svého papamobilu během dvoukilometrového průvodu po velkolepém bulváru Champs-Élysées. Desítky kojenců a malých dětí lidé vynášeli z davu, aby je papež při pomalé jízdě v papamobilu mohl pohladit.
Na následnou mši, která začala po 15:00, se registrovalo více než 600 000 lidí, a to navzdory prudkému poklesu počtu věřících v posledních desetiletích, píše AP. Vatikán dokonce oznámil, že se mše účastní 700 000 lidí.
Mše je obrovská akce i z pohledu dalších čísel, uvedla AP. Očekávala se účast 2400 kněží a jáhnů a k tomu zhruba 100 biskupů. Délka bezpečnostní zóny uzavřené pro silniční provoz kvůli této události činí zhruba tři kilometry.
Zóna se táhne od náměstí Svornosti po třídu Champs-Élysées až za Vítězný oblouk, který stojí na jejím horním konci. V Paříži je v sobotu, druhý den papežské návštěvy, nasazeno 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů.
Večer hlava římskokatolické církve odletí do Lurd, místa údajného mariánského zjevení v 19. století.
Slovenský úlet. Do závodu mistrovství světa nasadí maséra týmu
Mají dva jezdce v elitních týmech World Tour, dalšího na 50. místě světového žebříčku a v pelotonu pro závod elitní kategorie na MS v silniční cyklistice nárok na čtyři místa. Přesto do něj pošle Slovensko jediného muže. Reprezentovat ho bude masér týmu, který už devět let nesoutěží. Proč tenhle bizár?
Do Edenu míří „fotbaloví teroristé“. Už jednou zápas s Českem proměnili v peklo
Večerní zápas Ligy národů, v němž se v Edenu utkají čeští fotbalisté s Chorvaty, může vedle soubojů na hřišti přinést i neplánovaná dramata v hledišti.
Ani píď země bez boje. Ohrožená země nechce být druhou Ukrajinou
Digitální – a do jisté míry také ekonomický – tygr Evropy se společně s dalšími zeměmi na východním křídle NATO a Evropské unie připravuje na děsivý scénář: útok od svého východního souseda. Experti i politické špičky se ovšem domnívají, že k ničemu takovému nedojde. Přinášíme reportáž z Estonska.
Za převádění branců z Ukrajiny na Slovensko chtěli tisíce eur, hrozí jim vězení
Voják a civilista, kteří byli součástí organizované skupiny, zajišťovali nelegální přechod lidí podléhajících vojenské povinnosti z Ukrajiny na Slovensko. Oběma hrozí až devítiletý trest odnětí svobody, napsal v sobotu s odvoláním na ukrajinskou generální prokuraturu a slovenskou tiskovou agenturu TASR web aktuality.sk. Ukrajina od února 2022 čelí ruské vojenské agresi.