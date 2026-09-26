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Zahraničí

Kojenci nad hlavami, triumfální jízda po Champs-Élysées. Lev XIV. slouží obří mši v Paříži

Pope Leo visits France
France Pope
France Pope
Pope Leo visits France
Pope Leo visits France
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Papež zdravil davy ze svého papamobilu během dvoukilometrového průvodu po velkolepém bulváru Champs-Élysées |
Foto: REUTERS – Sarah Meyssonnier
Zahraničí,ČTK
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Statisíce lidí v sobotu v Paříži vítaly papeže Lva XIV. před odpolední obří mší pod širým nebem. Lev XIV. projel v papamobilu mezi davy třídou Champs-Élysées k náměstí Svornosti, kde odpoledně vedl mši pro zhruba 600 000 účastníků, uvedla agentura AP.

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Podle AP svědčí taková účast o přetrvávající přitažlivosti katolické církve v zemi, jež byla kdysi baštou katolicismu, ale dnes je oficiálně sekulárním státem. Papež nejdřív zdravil davy ze svého papamobilu během dvoukilometrového průvodu po velkolepém bulváru Champs-Élysées. Desítky kojenců a malých dětí lidé vynášeli z davu, aby je papež při pomalé jízdě v papamobilu mohl pohladit.

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Na následnou mši, která začala po 15:00, se registrovalo více než 600 000 lidí, a to navzdory prudkému poklesu počtu věřících v posledních desetiletích, píše AP. Vatikán dokonce oznámil, že se mše účastní 700 000 lidí.

Mše je obrovská akce i z pohledu dalších čísel, uvedla AP. Očekávala se účast 2400 kněží a jáhnů a k tomu zhruba 100 biskupů. Délka bezpečnostní zóny uzavřené pro silniční provoz kvůli této události činí zhruba tři kilometry.

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Zóna se táhne od náměstí Svornosti po třídu Champs-Élysées až za Vítězný oblouk, který stojí na jejím horním konci. V Paříži je v sobotu, druhý den papežské návštěvy, nasazeno 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů.

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Večer hlava římskokatolické církve odletí do Lurd, místa údajného mariánského zjevení v 19. století.

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