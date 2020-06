Kočner je sebejistý a troufalý egocentrik, potřebuje obdiv, napsala soudní znalkyně

Egocentrikem s narcistickými rysy nazvala znalkyně slovenského podnikatele Mariana Kočnera, který čelí obžalobě z objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka. Nápravu Kočnera pro případ uznání viny považuje za možnou. Znalkyně Elena Fortis to uvedla v posudku, kterým se v případu Kuciakovy vraždy v pondělí zabýval soud.

Pokud Kočner skutek spáchal, nejpravděpodobnějším motivem jeho jednání byla podle znalkyně skutečnost, že Kuciakova investigativní práce ohrožovala Kočnerovu snahu udržet si životní styl, majetkové poměry a společenský vliv.

Kočnerovi v případě prokázání viny hrozí až doživotí. To ovšem lze podle slovenského zákona uložit jen tehdy, pokud neexistuje naděje na nápravu pachatele uložením trestu 25 let ve vězení.

"Je sebejistý, lehkovážný a troufalý. Egocentrická osobnost s narcistickými rysy, má zvýšenou potřebu získat ocenění, obdiv," napsala o Kočnerovi znalkyně Elena Fortis v posudku. Obžalovaného také označila za konfliktní typ, který se lehce uráží a který má sklony přetvařovat se, aby se jevil v lepším světle. Obdiv a poslušnost ostatních mu podle posudku pomáhají zachovat sebeúctu.

Z nahrávek a z přepisů komunikace Kočnera, které dříve unikly do médií, vyplývá, že Kočner měl kontakty na bývalého generálního prokurátora, politiky či soudce, což výměnou za úplatky využíval k prosazení svých záměrů.

Podle obžaloby si Kuciakovu vraždu objednal Kočner ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Spolu s Kuciakem byla v jeho domě v únoru roku 2018 zastřelena i reportérova přítelkyně Martina Kušnírová. Dvojnásobná vražda vyvolala mohutné protivládní protesty a politickou krizi, která vyústila v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica.

K vraždě zmíněné dvojice a také jednoho podnikatele se letos v lednu u soudu přiznal jeden z původně pěti obviněných v případu Kuciakovy vraždy, bývalý voják Miroslav Marček. Za to byl zatím nepravomocně odsouzen na 23 let ve vězení. Už loni další obviněný, zprostředkovatel Kuciakovy vraždy Zoltán Andruskó, v rámci řízení o uzavření dohody o vině a trestu přistoupil na trest 15 let vězení.

Soudní líčení v případu Kuciakovy vraždy u Specializovaného trestního soudu pokračuje kromě Kočnera i s dvěma dalšími obžalovanými. Podle prokuratury objednávku reportérovy vraždy Kočnerova známá a další obžalovaná Alena Zsuzsová předala Andruskóovi, který najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa, jenž spolupracoval se svým bratrancem Marčekem. Kočner, Szabó a Zsuzsová vinu odmítli.