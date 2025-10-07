Boje se odehrávají mezi vesnicemi Nove Šachove, Pankivka a Kučeriv Jar. Rusové se snaží výběžek rozšířit na sever a západ, aby obklíčili Pokrovsk. Ukrajinci zase nechtějí, aby útočníci postupovali směrem k městům Kramatorsk a Slovjansk. Jde o naprostý zmatek, protože ukrajinské brigády a ruské pluky se prolínají bez jasné frontové linie, píše server Trench Art.
Jeden z ukrajinských vojáků přirovnal boje k "pronikání atomů jedné látky mezi atomy druhé". Nepřítel může být neustále před vámi, za vámi, nebo na obou místech zároveň, podmínky jsou podle serveru noční můrou pro obě strany. Rusové mají více vojáků, Ukrajinci zase tisíce malých dronů, které létají za pomoci více rádiových kanálů, takže je těžší je rušit.
Rusové zatím zápasí s tím, jak využít svou trojnásobnou převahu v lidské síle. Do boje nasadili dvě polní armády, pět námořních brigád a pluků - celkem desítky tisíc vojáků. Ti se do výběžku buď vůbec nedostanou, nebo, pokud to dokážou, nemají dostatek zásob a podpory, aby se v něm udrželi.
Ruský voják Alexander Zaborovský popisuje situaci tak, že spolubojovníci pochodují přes "koberec mrtvol", aby výběžku dosáhli, píše Trench Art. Nebe je podle Zaborovského plné ukrajinských dronů, tak Rusové přesunuli zásobovací sklady zhruba 50 kilometrů za frontovou linii.
Nákladní auta a další těžká vozidla nedokážou odolávat útokům bezpilotních strojů. Rusové, rozptýlení po dvou, musejí poslední kilometry k linii dotyku překonat na motocyklu nebo pěšky. Cestou k výběžku pak utrpí strašlivé ztráty. "Není jisté, že všichni dorazí na své pozice. Některé čety vyrážejí s desítkami vojáků, ale brzy mohou mít jen jednotky lidí. Někdo za to ku..a dostane medaili s povýšením," tvrdí sarkasticky Zaborovský.
Agresoři uvízlí ve výběžku tak hladoví a nemají dostatečnou podporu těžkých zbraní. Když se na místo nedávno pokusili dopravit houfnici M46, ukrajinské drony ji vyhodily do povětří.
"Nepřítel je nucen používat velké množství pěchoty… kvůli nedostatku potřebného množství palebné podpory. Ukrajinské obranné síly způsobují ruským vojskům v oblasti Dobropillja citelné ztráty, nutí nepřítele k ústupu a úspěšně využívají nadměrného protažení bojových formací nepřítele a nedostatku stabilních logistických tras," uvedlo ukrajinské Centrum pro obranné strategie.
Nicméně přiznává, že Rusové mají díky vyššímu počtu lidí převahu. "Při zachování současné dynamiky bojových operací bude nepřítel schopen dobýt Pokrovsk nejdříve na konci roku," vzkazuje. To je později, než Rusové doufali, ale opožděné vítězství je stále vítězstvím, dodává server Trench Art.