Mezinárodní koalice, která pod vedením USA bojuje proti extremistické organizaci Islámský stát (IS), oznámila, že při sobotních náletech na východě Sýrie zabila téměř 150 bojovníků IS. Letecké údery byly podniknuty v době, kdy Spojené státy vyzývají Turecko, aby bylo zdrženlivé ve svém vojenském tažení proti kurdským silám YPG na severu Sýrie a aby se soustředilo na pokračování boje proti extremistům z Islámského státu. V prohlášení koalice se upřesňuje, že sobotní nálety mířily na IS v údolí Eufratu severně od města Búkamálu v provincii Dajr az-Zaur poblíž hranice s Irákem a bylo při nich zabito 145 až 150 islamistických ozbrojenců.

