Koalice vedená Saúdskou Arábií zneškodnila dvě střely, Rijádem otřásly výbuchy

Koalice vedená Saúdskou Arábií v neděli zneškodnila dvě balistické střely, které podle ní odpálilo jemenské povstalecké hnutí z řad Húsíů. V saúdskoarabské metropoli Rijádu byly podle agentury Reuters slyšet silné exploze. Agentura AFP uvedla, že útoky poškodily budovu státní ropné společnosti Aramco. Húsíové se k tomu zatím nevyjádřili.
Tamní civilní obrana krátce před výbuchy vydala pro oblast Rijádu varování, které úřady později odvolaly s tím, že nebezpečí pominulo.
V sobotu při vzdušných útocích poblíž hlavního města Saná v Jemenu zahynulo nejméně 22 lidí. Z úderů Húsíové obvinili Rijád.
Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150.000 obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.
Napětí mezi Rijádem a Húsíji vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.
V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.
Mohlo by vás také zajímat: Vystřílel do teroristy zblízka půl zásobníku. Pak se zhroutil. Polsko má nového hrdinu
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Polsko truchlí po střelbě v Krakově. Po útoku se šíří falešné zprávy
Polsko drží státní smutek po sobotním útoku na krakovském Hlavním náměstí, při kterém střelec zabil šest lidí a dalších 16 zranil. Jeden ze dvou policistů, kteří útočníka zastavili, se podle místních úřadů probral z kómatu. Po tragédii se na internetu začaly šířit nepravdivé informace, mimo jiné falešná výzva k darování krve pro zraněného policistu.
ŽIVĚ Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině bez proudu přes 600 tisíc domácností
Více než 600 tisíc domácností zůstalo bez proudu po nočních ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti, oznámil v neděli ráno šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že ruská armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, napsal ruskojazyčný server BBC.
Francie potvrdila účast na jednání o Ukrajině. Evropa chce u rozhovorů svůj hlas
Evropské země včetně Francie se zúčastní mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, která se za zprostředkování Spojených států uskuteční 10. a 11. listopadu v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Podle agentury AFP to v neděli v rozhovoru se stanicí RTL uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Neupřesnil však, která z evropských zemí se dialogu zúčastní.
Havlíček odmítl mimořádné jednání s opozicí o budoucnosti veřejnoprávních médií
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) nevidí důvod k mimořádnému společnému jednání o budoucnosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s předsedy opozičních stran. Podle něj stačí téma řešit běžnými postupy ve Sněmovně.
Chce být první ženou a muslimkou v čele OSN. Tajná zpráva ji teď spojuje s masakry
Chce vést Organizaci spojených národů. Jako první žena a muslimka. Diplomatka ze Spojených arabských emirátů Lana Nusseibehová ve své kampani slibuje posílení diplomacie, ochranu lidských práv a reformu světového společenství. Nyní ale vyšetřování OSN ukazuje, že je zapletená do genocidy v Súdánu.