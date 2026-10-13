Koalice vedená Rijádem v Jemenu zasáhla ropná zařízení, uvedla húsíjská média

Koalice vedená Saúdskou Arábií v úterý útoky ze vzduchu zasáhla ropná zařízení západně od hlavního města Saná. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na húsíjskou televizní stanici Al-Masíra a výpovědi svědků. Údery přišly krátce poté, co Rijád i Húsíové vydali výzvy k evakuacím ropných zařízení.
Vojenský mluvčí jemenského povstaleckého hnutí Jahjá Sárí podle stanice Al-Džazíra uvedl, že v Saná pokračují střety mezi Húsíji a ozbrojenými silami podporovanými Saúdskou Arábií. Svědci v jemenské metropoli podle AP slyšeli výbuchy. Zatím není jasné, co přesně bylo zasaženo.
Vojenská koalice vedená Saúdskou Arábií v úterý dříve vyzvala k evakuaci lidí z okolí ropného zařízení Sabáha právě u Saná, které ovládají povstalečtí Húsíové.
Húsíjští povstalci mezitím naopak vyzvali k evakuaci lidí z okolí ropných zařízení saúdskoarabské státní firmy Aramco s tím, že tato zařízení považují za legitimní cíle, informovala agentura Reuters.
Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.
Mohlo by vás také zajímat: Politická šikana: Extrémně naštvaný Babiš. A Rakušan, který se STAN rozčiluje ODS
Das Filmfest nabídne snímky z německy mluvících zemí oceněné na Berlinale i v Cannes
Letošní 20. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest přinese tři desítky hraných, dokumentárních i animovaných snímků z Německa, Rakouska a ze Švýcarska. Program propojí filmovou historii s otázkami, jak si uhájit vlastní budoucnost, neztratit své blízké a najít sílu ve chvílích, kdy se svět kolem nás začne hroutit.
ŽIVĚ „Má o dohodu větší zájem než Zelenskyj,“ řekl Trump o Putinovi
Ruský prezident Vladimir Putin má větší zájem dohodnout se než hlava ukrajinského státu Volodymyr Zelenskyj. V pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump, napsala v noci na dnešek agentura DPA. Trump také na otázku dodržování jím oznámeného energetického příměří řekl, že jeho porušování vidí na obou stranách. Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi.
Velvyslankyně USA v Řecku Guilfoyleová na žádost Bílého domu rezignovala
Dosavadní americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleová končí ve funkci. Diplomatka to v úterý oznámila na síti X krátce poté, co nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová na své první tiskové konferenci oznámila, že Guilfoyleová byla požádána, aby rezignovala.
Předpověď počasí: Čeká nás mlhavo a oblačno. Teploty ale budou i stoupat
Babí léto se podle meteorologů s Českou republikou již definitivně rozloučilo. Stále častěji se objevují ranní mlhy, obloha bývá zatažená a rána jsou chladná. Přesto se stále během dne může příjemně oteplit. Podle aktuální předpovědi mohou ve středu odpoledne teploty na některých místech vystoupat až k 18 stupňům Celsia.
ŽIVĚ Příští týden bude mít Praha koalici, vzkázal horký favorit na primátora
Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden představit podobu dojednávané pražské koalice a přistoupit k podrobnějším jednáním s vybranými partnery. Řekl to po úterním jednání týmů STAN a Pirátů. S Piráty v úterý podle něj probrali základní rámec případné spolupráce včetně představ o rozdělení gescí, zatím bez personálií.