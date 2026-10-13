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Zahraničí

Koalice vedená Rijádem v Jemenu zasáhla ropná zařízení, uvedla húsíjská média

ČTK
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Koalice vedená Saúdskou Arábií v úterý útoky ze vzduchu zasáhla ropná zařízení západně od hlavního města Saná. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na húsíjskou televizní stanici Al-Masíra a výpovědi svědků. Údery přišly krátce poté, co Rijád i Húsíové vydali výzvy k evakuacím ropných zařízení.

FILE PHOTO: Smoke and flames rise from King Khalid Airport, after Yemen's Iran-backed Houthis said they attacked the airport, in Riyadh
Archivní foto. Z letiště krále Chálida v saúdskoarabském Rijádu stoupá kouř a šlehají plameny poté, co jemenští povstalci Húsíové podporovaní Íránem oznámili, že letiště napadli. Snímek obrazovky z videa zveřejněného na sociálních sítích, 8. října 2026.Foto: REUTERS – Social Media
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Vojenský mluvčí jemenského povstaleckého hnutí Jahjá Sárí podle stanice Al-Džazíra uvedl, že v Saná pokračují střety mezi Húsíji a ozbrojenými silami podporovanými Saúdskou Arábií. Svědci v jemenské metropoli podle AP slyšeli výbuchy. Zatím není jasné, co přesně bylo zasaženo.

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Vojenská koalice vedená Saúdskou Arábií v úterý dříve vyzvala k evakuaci lidí z okolí ropného zařízení Sabáha právě u Saná, které ovládají povstalečtí Húsíové.

Húsíjští povstalci mezitím naopak vyzvali k evakuaci lidí z okolí ropných zařízení saúdskoarabské státní firmy Aramco s tím, že tato zařízení považují za legitimní cíle, informovala agentura Reuters.

Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.

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