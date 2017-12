V Iráku a Sýrii bojuje jen necelých tisíc džihádistů z Islámského státu. Přebývají v poušti

před 51 minutami

Většina bojovníků se pohybuje v pouštních oblastech východní Sýrie a západního Iráku.

Damašek - Na území Iráku a Sýrie operuje už jen méně než tisícovka příslušníků teroristické organizace Islámský stát (IS). Oznámila to ve středu mezinárodní koalice, která pod vedením Spojených států bojuje v Sýrii a Iráku proti IS.

V prohlášení zaslaném agentuře Reuters koalice rovněž uvedla, že její čísla nezahrnují oblasti v západní Sýrii, které má pod kontrolou syrský prezident Bašár Asad a jeho spojenci.

"Odhadujeme, že v oblastech, v nichž pomáháme partnerům v Iráku a Sýrii, je už méně než tisíc teroristů z IS. Většina z nich je v pouštních oblastech východní Sýrie a západního Iráku," uvádí se v prohlášení koalice. Začátkem prosince odhadovala koalice počet zbývajících radikálů z IS v Iráku a Sýrii na tři tisíce.

Koalice nicméně neodpověděla na otázku, zda někteří bojovníci IS utekli do jiných zemí. Sdělila jen, že se jim v tom snaží zabránit.

Organizace Islámský stát v posledních měsících ztratila značná území, která v Iráku a Sýrii dobyla před zhruba třemi lety. Začátkem prosince irácký premiér Hajdar Abádí ohlásil definitivní porážku IS v Iráku a ruská armáda, která je spojencem syrských vládních jednotek, nedávno oznámila, že v Sýrii splnila svůj úkol - porazit tam IS.

Ve středu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že hlavní bitva s IS v Sýrii skončila. Stěžejním úkolem ruské armády v Sýrii nyní podle Lavrova bude "zničit Džabhat An-Nusru".

An-Nusra byla syrskou odnoží teroristické organizace al-Káida, loni údajně vazby na al-Káidu zpřetrhala, přejmenovala se na Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie) a nyní bojuje s jinými povstaleckými skupinami proti syrskému režimu.

Video: Bývalou baštu IS, město Mosul, navštívili reportéři Aktuálně.tv