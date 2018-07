AP: Koalice syrských povstalců vedená Kurdy začala jednat s prezidentem Asadem, chtějí mír v Sýrii

Se zástupci prezidenta Bašára Asada se Kurdové podle agentury AP dohodli na plánu, na jehož konci by mohla být "demokratická decentralizovaná Sýrie".

Damašek - Delegace kurdsko-arabské koalice podporované Spojenými státy tvrdí, že přistoupila na jednání s režimem prezidenta Bašára Asada, které by mohlo ukončit sedmiletý konflikt v Sýrii. Informovala o tom agentura AP.

Podle politického křídla Syrských demokratických sil (SDF), jež ovládají část severovýchodní Sýrie, vznikne společný výbor, který bude jednat o budoucnosti této blízkovýchodní země. Na pořadu jednání by měla být i její decentralizace. Oficiální místa v Damašku ale zatím jednání nijak nekomentovala.

Ještě v květnu přitom syrský prezident Bašár Asad hrozil, že na území ovládaná SDF zaútočí. Později ovšem kurdsko-arabskou koalici vyzval k jednání.

V prohlášení po konci rokování zástupci SDF uvedli, že se s režimem v Damašku dohodli na vytvoření výboru, na jehož půdě by se mělo jednat o dalším osudu Sýrie, a to v "hospodářské, vojenské, právní i politické" oblasti. S Asadovými zástupci se údajně dohodli také na plánu, na jehož konci by měla být "demokratická decentralizovaná Sýrie".

"Je ještě příliš brzy na to hovořit o dohodě, ale pracujeme na tom," uvedl jeden ze zástupců kurdsko-arabské koalice. Jednání podle něj budou "dlouhá a složitá, neboť vláda v Damašku je velmi centralizovaná". Syrská vláda žádný komentář k jednání neposkytla.

Na jihu Sýrie mezitím dál pokračují boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Syrská armáda podle státní televize dobyla jednu vesnici ovládanou radikály a na území druhé vstoupila.

Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR), která situaci ve válkou zmítané zemi dlouhodobě sleduje ze zahraničí, se mnoho někdejších protivládních povstalců z jihu země přidalo na stranu syrské armády a v bojích s radikálními islamisty jí pomáhají.

VIDEO: Syřan o nelehké budoucnosti své země.